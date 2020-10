Bon Bozzolla: strette e carezze in sicurezza

«Ospiti e familiari possono finalmente stringersi di nuovo, una stretta d’amore, una carezza e un gesto di affetto che è tanto mancato a tutti – commenta Eddi Frezza, direttore dell’Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo». Da qualche giorno a questa parte una struttura ideata dallo staff dell’Ente e realizzata ad hoc in legno e plexiglass, permetterà a ospiti e familiari, grazie a un doppio guanto igienizzato e monouso, non solo di vedersi ma anche di potersi stringere la mano e accarezzarsi in sicurezza, a riparo dal rischio di contagio.

Usciti dalla fase critica, il Bon Bozzolla dal 24 agosto è ufficialmente Covid free, ovvero libero dal contagio, con tutti tra ospiti e personale risultati negativi al tampone. Un grande respiro di sollievo per chi lavora, per chi è a casa, per la comunità intera. Ma per avviarsi alla normalità, pur mantenendo alta l’attenzione e operative le precauzioni e le misure del caso, restava in sospeso ancora un aspetto: quello di poter rivedersi, ritrovarsi, guardarsi, ospiti e familiari, seppur anche solo attraverso una finestra. Lunghe settimane di attesa e finalmente lo scorso 21 settembre, è arrivata da parte dell’ULSS 2 Marca Trevigiana l’autorizzazione a riprendere le visite dei familiari in struttura. Massima la cautela e la collaborazione da parte di tutti.

Non sono mancate da parte della Direzione la volontà e la determinazione, nonché l’ingegno, perché questi momenti di incontro potessero essere il più completi possibile. Così, visto che è ancora necessario mantenere il distanziamento ed escludere il contatto diretto, a salvaguardia della salute degli ospiti, dei loro cari, ma anche del personale, al Bon Bozzolla ci si è attrezzati studiando una soluzione pratica e sicura: un pannello di plexiglass montato su una struttura mobile in legno e progettato ad hoc con un apposito foro dove poter inserire la mano, protetta da un doppio guanto igienizzato e monouso.