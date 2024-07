Farra, al via nuovi lavori alla scuola primaria di Soligo

Una bella notizia per il Comune di Farra di Soligo: nel BUR Veneto del 12 luglio è stato pubblicato il decreto AVEPA di approvazione della graduatoria per l'erogazione di contributi destinati all'efficienza energetica di edifici pubblici, che vede finanziata al 4° posto la scuola primaria di Soligo, per un milione.

«Con un progetto esecutivo di 1,4 milioni porteremo a termine un intervento importante sulla scuola di Soligo, sulla quale sono già stati realizzati i lavori di miglioramento sismico nell’estate del 2021» spiega il sindaco Mattia Perencin «Questo ulteriore intervento prevede la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del termocappotto, la coibentazione e rifacimento del manto di copertura con installazione di linea vita e di impianto fotovoltaico, il rifacimento delle lattonerie esterne, la sostituzione dell’illuminazione con nuovi elementi a LED ad alta efficienza energetica, la sostituzione delle porte interne, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento della palestra oltre a opere di pittura».

La quota eccedente il contributo Avepa sarà finanziato con il conto termico e risorse del bilancio comunale. Ancora una volta l’Amministrazione comunale dimostra il proprio impegno nel realizzare quanti più interventi possibili per migliorare le strutture scolastiche che ospitano i nostri bambini e ragazzi.