Servizio civile universale al Bon Bozzolla

Si chiama “Riannodare i legami al servizio della marginalità” il progetto lanciato dal Servizio Civile Universale in cui è coinvolto anche l’Ipab Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Il bando è già online e si rivolge ai giovani tra i 18 e i 28 anni, che possono presentare domanda entro le ore 14 del 10 febbraio 2023 per aggiudicarsi l’unica posizione aperta. Il progetto copre un arco temporale di 12 mesi nei quali il candidato o la candidata prescelto saranno occupati per 25 ore settimanali con una retribuzione di 444,30 euro mensili. Scopo del progetto è quello di ritessere occasioni di sostegno e di scambio intergenerazionali, combattendo le situazioni di marginalità in cui vivono i nostri anziani lavorando sull’obiettivo di una comunità più solida e inclusiva. Il ragazzo o la ragazza selezionato potrà quindi sperimentare sul campo i servizi di domiciliarità dell’Ente solighese - come la consegna dei pasti caldi - e il servizio di trasporto e accompagnamento degli ospiti, ma anche la quotidianità all’interno dell’IPAB impegnandosi in attività ricreative e di stimolazione cognitiva rivolte ai residenti, simbolo di una società da proteggere non solo con strumenti pratici ma anche con sensibilità e umanità. Per informazioni dettagliate e adesioni è possibile consultare il sito www.politichegiovanili.gov.it alla voce “Servizio Civile”.