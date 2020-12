A Farra di Soligo si conclude con un successo il concorso “Vetrina Natalizia 2020”

Nell’ambito delle iniziative che l’Amministrazione comunale di Farra di Soligo ha organizzato per le festività natalizie ha riscontrato successo la prima edizione del concorso “Vetrina Natalizia 2020”, svoltasi in collaborazione con Confcommercio Treviso – Delegazione di Conegliano Valdobbiadene al fine di premiare le vetrine più originali e creative di attività commerciali operanti nel territorio.

«In questo periodo abbiamo voluto supportare i negozi del nostro territorio - commenta l’Assessore al Commercio Silvia Spadetto - che sono stati duramente colpiti dalla pandemia. Per questo abbiamo organizzato questo concorso che ha visto la partecipazione di oltre trenta attività commerciali. Non è stato facile, come giuria, scegliere le cinque vetrine vincitrici in quanto ognuna si è distinta per qualche particolare originale». Al quinto posto si è classificata la vetrina della ditta Huracan srl di via del Sole, al quarto posto quella del Panificio Fratelli Montanucci di via San Gallo, al terzo posto la vetrina della Fioreria San Gallo di via dei Colli, al secondo posto quella dell’Estetica My Life di via San Francesco ed infine al primo posto la vetrina del negozio Verde Più di via Vivaldi.

A tutte le altre vetrine, giunte a pari merito, verrà consegnato un attestato di ringraziamento e partecipazione. L’Amministrazione comunale e Confcommercio hanno destinato € 1.300 al concorso, che vedrà l’assegnazione dei seguenti premi: € 500 al titolare della vetrina vincitrice, € 350 per la seconda classificata, € 200 per la terza, € 150 per la quarta ed € 100 per la quinta.

«Ringrazio tutti gli esercenti che hanno partecipato a questo concorso - spiega l’Assessore al Commercio Silvia Spadetto - che ha dato sicuramente ampio risalto alla rete distributiva locale e che è stata anche un’importante occasione di promozione e valorizzazione del nostro territorio. Anche l’iniziativa promozionale “Scegli locale” ha avuto un riscontro positivo da parte delle attività commerciali del nostro Comune: con essa l’Amministrazione Comunale ha voluto sottolineare l’importanza di sostenere le attività del nostro Comune acquistando i regali di Natale nelle botteghe “sotto casa”».

