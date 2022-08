Farra di Soligo, è caccia ai nuovi "nonni vigile"

Il Comune di Farra di Soligo ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso per la ricerca di “nonni vigile” da dedicare alla sorveglianza degli alunni al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, alla custodia degli studenti all’ingresso o all’uscita dalle scuole e in altre attività di utilità sociale. Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno avere alcuni requisiti base: risiedere in Comune di Farra; essere pensionati o in attesa di pensione; avere un’età compresa fra i 55 e i 70 anni; essere in possesso dei diritti civili e politici; essere in possesso di idoneità psico-fisica a svolgere le attività richieste.

«Dopo la positiva esperienza dello scorso anno scolastico e per continuare ad impegnarci sul fronte della sicurezza, abbiamo deciso di proseguire il progetto dei “nonni vigile” così da valorizzare i “nonni” di Farra e allo stesso tempo fornire importanti servizi agli alunni e alle loro famiglie» commenta il Vice Sindaco Michele Andreola. Per informazioni o per richiedere il modulo di partecipazione, scaricabile anche dal sito del Comune, è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria al n. 0438/901503 o all’indirizzo mail segreteria@farra.it.