Ponte di Piave e Castellania Coppi, patto di amicizia in ricordo del "Campionissimo"

Le amministrazioni di Ponte di Piave e di Castellania Coppi hanno sottoscritto sabato 12 agosto il Patto di amicizia che sancisce ufficialmente il profondo legame che accomuna i due paesi nel ricordo di Fausto Coppi.

Ai presenti è stato fatto omaggio del volume “Home” dedicato alla Casa di Cultura Goffredo Parise e di una bottiglia del “Vino del Sindaco” prodotta da tre aziende del territorio - Le Rive, Anna Spinato e Le Magnolie - pluripremiate nel Concorso Internazionale Città del Vino a dimostrazione che la vocazione turistica di un territorio non può prescindere dalla cultura e dalla viticoltura di qualità. In serata, nella splendida cornice del Tempio del Ciclista – in località Calderba – tappa obbligatoria all’interno delle competizioni ciclistiche, è stata molto apprezzata dal pubblico la serata sul tema “La condivisione del Campionissimo” a ricordo del corridore più famoso e vincente dell’epoca d’oro del ciclismo.

I commenti

«Le due amministrazioni - commenta il sindaco Paola Roma - hanno approvato all'unanimità di voti il Patto di amicizia in ricordo del Campionissimo. Ponte di Piave è particolarmente legata al mondo del ciclismo, ne è testimonianza il Monumento dedicato al Coppi realizzato grazie alla passione di Luigi Tempestin ed Armando Vidotto della contrada di Calderba. Ringrazio il collega sindaco del Comune di Castellania Coppi, Sergio Vallenzona, per aver condiviso da subito tale iniziativa. Il corridore più famoso e vincente dell’epoca d’oro del ciclismo e considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi è il cittadino più illustre della località in provincia di Alessandria ed il Patto di amicizia ha lo scopo proprio di dare forma al legame che si fonda sul comune affetto per il grande atleta.

Emozionante la presenza di Angelo Fausto, il figlio del Campionissimo, ormai di casa al Tempio del Ciclista, che ancora una volta ha voluto presenziare alle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in ricordo dell’amato padre. Ringrazio la ASD Fausto Coppi Polyglass per il supporto ed il sostegno all’Amministrazione comunale: a Ponte di Piave, il tempio del ciclista trasmette il senso più autentico dello sport dove i valori quali la lealtà ed il rispetto ci fanno tornare alla mente quel leggendario gesto di fair play tra Coppi e Bartali in quello straordinario scambio di borraccia. Ringrazio infine due studenti dell’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave, Laura Bassi e Matteo Dalla Francesca: la prima ha scritto una tesina sulla storia di Ponte di Piave, dedicando un racconto al ciclismo ed al Tempio della Calderba, mentre Matteo ha voluto suggellare la firma del Patto di Amicizia con un accurato disegno degli stemmi delle due comunità».

«Fausto Coppi - ha aggiunto il sindaco di Castellania Coppi, Sergio Vallenzona - “Airone” come era stato ribattezzato, perché al posto delle gambe sembrava avere le ali, da giovane garzone di bottega è diventato lo sportivo più conosciuto al mondo e ne siamo davvero fieri. Il patto con il Comune di Ponte di Piave sancisce il profondo legame tra le due comunità e sarà l’occasione per sviluppare in futuro iniziative di promozione sportivo-turistico ed eno-gastronomica nei nostri territori così unici, come unico è stato ed è Fausto Coppi».