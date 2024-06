Il sorriso di Federico si spegne a soli 16 anni: «Eri il nostro piccolo angioletto»

«Sei stato il nostro piccolo grande ometto, hai sempre avuto il sorriso e ci hai insegnato cos'è l'amore. Rimarrai sempre nel nostro cuore, Federico». Parole toccanti e struggenti quelle scritte da papà Gianluca e mamma Sabrina per ricordare il piccolo Federico Innocente, mancato all'affetto dei suoi cari a soli 16 anni.

Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità di Falzè di Trevignano: sull'epigrafe di Federico i genitori hanno voluto mettere l'immagine di un angioletto, simbolo della purezza e bontà d'animo che ha sempre contraddistinto "Chicco", come lo chiamavano i suoi cari. La sua vita è stata segnata da problemi di salute che, nelle ultime settimane, si sono aggravati in maniera irreversibile portandolo al decesso. Federico era però riuscito a frequentare le scuole elementari e medie a Falzè di Trevignano. Attialmente iscritto al centro "Do re mi" di Biadene, giovedì 27 giugno Federico è mancato all'affetto dei suoi cari. In poche ore la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del paese suscitando cordoglio unanime. A piangerlo oggi mamma Sabrina, papà Gianluca, il fratello Lorenzo, i nonni e gli amici. Martedì 2 luglio, alle ore 10, la cerimonia funebre nella chiesa di Falzè dove Federico giungerà dall'obitorio dell'ospedale di Montebelluna. Al termine della cerimonia la salma proseguirà per la cremazione.