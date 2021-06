Asfaltature notturne sulla Feltrina, chiude il tratto da Paese a Treviso

Lunedì 21 giugno inizieranno i lavori di asfaltatura della strada Feltrina nel tratto compreso tra Via dei Vegri e Via Cisole (stadio di rugby) in direzione Paese-Treviso.

I lavori si svolgeranno in orario notturno dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo e si protrarranno fino al 25 giugno. «L’intervento non è procrastinabile e consiste nel ripristino della pavimentazione asfaltata nella corsia destra per la lunghezza di circa un chilometro e mezzo - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Sandro Zampese - Sarà garantito il transito dei veicoli a senso unico alternato. Abbiamo voluto che l’intervento si svolgesse in notturna per limitare i disagi alla circolazione».