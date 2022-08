Perdita d'acqua: strada Feltrina chiusa per dieci ore, traffico deviato

Da domani, 2 agosto, dalle 8 alle 18 traffico interrotto per circa 1 chilometro sulla SR 349 Feltrina per lavori relativi ad una perdita di acqua. L’interruzione sarà di dieci ore, tempo stimato dalla ditta ATS spa per riparare la perdita. Il tratto interessato è nel comune di Trevignano. «Purtroppo si tratta di un’emergenza e bisogna intervenire immediatamente anche per la sicurezza degli automobilisti – spiega il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi – il traffico verrà deviato sulla bretella della Pedemontana Veneta di Signoressa in modo da evitare il più possibile disagi all’utenza». La deviazione autorizzata dalla SIS Scpa, società che gestisce la Pedemontana, permetterà di bypassare l’area dei lavori. Gli operai di Veneto Strade stanno già predisponendo la segnaletica d’obbligo per indirizzare gli automobilisti. Sarà comunque garantito l’accesso a frontisti e attività commerciali presenti nel tratto di strada interessato.