"Fermenti in Comune" per i giovani di Spresiano, Ponzano, Povegliano e San Polo

I Comuni di Spresiano, Ponzano Veneto, Povegliano e San Polo di Piave, promuovono una rassegna di otto percorsi laboratoriali per ragazzi e ragazze, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, dislocati nei quattro territori comunali. Il progetto è inserito all’interno del bando “Fermenti in Comune”, di cui Spresiano è il capofila, promosso e finanziato anche dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Le attività offerte dai percorsi saranno di diversa natura: dalle arti come il teatro, la musica, il fumetto e la fotografia passando per coding, game design e danza TikTok, per arrivare a proposte estive come skateboarding e parkour. Un elenco ricco di proposte gratuite, che stuzzicherà i ragazzi per affrontare la lunga primavera-estate 2022 all’insegna di esperienze divertenti, creative, formative ed educative. A disposizione inoltre, anche la possibilità di organizzare il servizio di trasporto gratuito.

I laboratori saranno tenuti da professionisti del campo, supportati dal tutoraggio degli Educatori della cooperativa La Esse di Treviso, partner tecnico del progetto, e svolti presso le diverse sedi comunali menzionate nel calendario che è possibile vedere nei siti dei Comuni coinvolti. Tutte/i le/i ragazze/i dagli 11 ai 19 anni interessate/i a partecipare sono invitate/i a prendere visione della modulistica necessaria visitando il sito dei Comuni partners e inviando la propria richiesta di iscrizione tramite messaggio whatsapp al numero 348 7443727.