Mogliano, mercato settimanale confermato anche a Ferragosto

Il Comune di Mogliano Veneto regala una bella notizia ai tanti cittadini rimasti in paese durante questi giorni segnati da ferie e viaggi. Nella giornata di lunedì 15 agosto è confermato lo svolgimento del mercato settimanale cittadino. Bancarelle ed espositori saranno presenti in centro città per servire i moglianesi durante tutta la mattina. Un modo di sicuro diverso dal solito per trascorrere Ferragosto.