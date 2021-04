Malattia incurabile, il tenore Ferruccio Basei muore a 65 anni

Venerdì 23 aprile è mancato all'affetto dei suoi cari il tenore Ferruccio Basei, per quasi vent'anni corista del teatro La Fenice di Venezia. Aveva 65 anni e, negli ultimi mesi, gli era stato diagnosticato un tumore al cervello.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la passione per il canto e per la musica aveva accompagnato Ferruccio fin da giovane: dopo gli studi all'istituto "Benvenuti" di Conegliano, a 14 anni era entrato a far parte del Corocastel e ha continuato a cantare anche dopo essere andato in pensione come primo tenore del Coro di Conegliano. Oltre al grande amore per la musica, in molti lo ricordano oggi per il suo impegno nel volontariato locale. A Santa Lucia di Piave era stato presidente della Pro loco. Ferruccio lascia la moglie Fiorella e gli amati figli Claudia ed Enrico, oltre a mamma Luisa e al genero Franco Pellizzotti, ex ciclista professionista. I funerali saranno celebrati mercoledì 28 aprile, alle ore 15, nella chiesa arcipretale di Santa Lucia di Piave. Dopo la cerimonia, la salma di Ferruccio proseguirà per la cremazione.