Asolo, tutto pronto per la sesta "Festa delle associazioni"

La forza del volontariato viene celebrata con la 6° Festa delle Associazioni di Asolo, promossa dall’Assessorato all’Associazionismo del Comune.

La manifestazione si svolgerà nello splendido parco di Villa Razzolini Loredan a Casella d’Asolo domenica 21 maggio. Orario di apertura alle 15, chiusura alle 19 con uno spettacolo teatrale offerto da Asolo Teatro. Un contesto ideale, immersi nel verde, per godersi una giornata di festa all’insegna del divertimento, dello sport e del volontariato che sarà animata da una quarantina di associazioni dell’Asolano presenti con i propri stand. Non mancheranno giochi, tanto sport, laboratori creativi, esibizioni musicali e molte altre proposte. Sono invitate tutte le famiglie e per la gioia dei più piccoli ci saranno anche il truccabimbi, i clown e i palloncini. L’ingresso alla festa è libero (per ulteriori informazioni: 389 5598663, progettocomunita@comune.asolo.tv.it). In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a domenica 28 maggio.

Il commento

«Questa non è solo una festa per tutta la comunità ma anche l’occasione per dire grazie a tutte quelle persone che in silenzio donano il loro tempo a servizio degli altri - le parole dell'assessore all’Associazionismo, Rosy Silvestrini -. Una giornata dedicata interamente a loro, alle nostre associazioni per conoscere e rendere omaggio ai tanti volontari che rappresentano un tesoro prezioso per tutta la comunità di Asolo. Novità di quest’anno anche la partecipazione dei quattro gruppi alpini del Comune che allestiranno in esclusiva per la festa un mini campo alpino - aggiunge -. Insieme a loro tutte le forze dell’ordine, dai carabinieri, alla polizia locale, Pedemontana Emergenza, Vigili del Fuoco fino alla Protezione civile che sono sempre presenti nel territorio a tutela della nostra sicurezza. Ospiti speciali di questa edizione - conclude l'assessore Silvestrini - saranno le ragazze e i ragazzi della scuola media Torretti di Asolo che intervisteranno nel corso della manifestazione i volontari delle associazioni per un numero speciale del giornalino. Il desiderio è quello di avvicinare, anche con piccoli gesti, il mondo della scuola al volontariato per educare a un futuro di solidarietà e cittadinanza attiva».