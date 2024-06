Carabinieri, festa per i 210 anni dalla fondazione: «Giovani e lotta ai femminicidi le priorità»

Mattinata di festa, mercoledì 5 giugno, in piazza Rinaldi a Treviso per la celebrazione del 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Tra i presenti il Prefetto di Treviso, il presidente della Provincia, Stefano Marcon, il sindaco di Treviso e tantissimi altri amministratori della Marca.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo, dopo aver passato in rassegna un reparto formato da una rappresentanza dei 39 Comandanti di Stazione della provincia, di Ufficiali e di Carabinieri dei Reparti Speciali dell’Arma e di militari in Uniforme Storica ha dato il benvenuto agli ospiti presenti, tra cui un centinaio di ragazzi e ragazze degli istituti “Valeri”, “Coletti” e “Riccati” di Treviso. «Educazione alla legalità, tutela dei diritti delle persone contro ogni sopruso, devono costituire l’orizzonte permanente dell’impegno dei carabinieri» ha detto Ribaudo. Il Colonnello Ribaudo ha quindi ringraziato tutti i militari dell’Arma in servizio nella “Marca” per il quotidiano impegno, segnalando, fra questi, i 45 militari del Comando Provinciale che hanno riportato lesioni in attività operativa negli ultimi 12 mesi. Forniti, nella circostanza, alcuni dati che sintetizzano l’attività di prevenzione e contrasto al crimine ed a ogni forma di illegalità svolta in provincia di Treviso dalla Benemerita negli ultimi 12 mesi.

I numeri

Sono 34.873 i servizi di prevenzione svolti dai carabinieri di Treviso, di cui 734 a piedi e 726 servizi di ordine e sicurezza pubblica, con oltre 70mila militari complessivamente impegnati; 123.286 i controlli su strada con oltre 151.500 persone identificate. Nei primi 5 mesi del 2024, sono stati eseguiti oltre 55mila controlli con quasi 69mila soggetti identificati. Oltre 198mila le chiamate d’emergenza al 112, 5206 persone denunciate in stato di libertà mentre sono 2337 i soggetti denunciati nei primi 5 mesi dell’anno corrente. 361 gli arrestati di cui 154 nei primi cinque mesi del 2024. Grave il bilancio degli incidenti stradali rilevati in provincia: 1085 di cui 29 mortali. 409 sono gli incidenti avvenuti da inizio anno, nel 2024

Il ricordo

Toccante l'omaggio ai carabinieri caduti donando la propria vita al prossimo: ricordati in piazza Rinaldi, nell’80° anniversario del loro sacrificio, i Martiri di Fiesole, tre carabinieri che il 12 agosto 1944 si consegnarono alle truppe tedesche per salvare dieci ostaggi, venendo fucilati e il Tenente Luigi Giarnieri, Medaglia d’Argento al Valor Militare, eroe della Resistenza trucidato sul Grappa il 24 settembre di quello stesso anno, a cui è stato intitolato il Comando provinciale di Treviso. Particolarmente significativo, infine, il momento riservato alla consegna di ricompense e onorificenze ai militari dell’Arma di Treviso distintisi in importanti operazioni di servizio nel territorio provinciale.

Le scuole

Quasi 5.550 studenti e insegnanti di una sessantina di scuole di ogni ordine e grado incontrati, nell’anno scolastico che si sta concludendo, a testimonianza del tradizionale contributo dell’Arma per la formazione di una cultura della legalità fra i più giovani, utile anche a fronteggiare alcuni fenomeni di devianza giovanile, alimentata da un’onda lunga di disagi.