Festa delle Rane, ultimo fine settimana: «Nei primi quattro giorni 5500 coperti»

Dopo un primo weekend molto affollato (ben 5.500 i commensali dei quattro giorni di apertura) senza contare le presenze all’enoteca e alla birreria interne – l’associazione Enar, promotrice della Festa delle rane, si prepara al secondo round. Da giovedì 23 a domenica 26 maggio un nuovo lungo fine settimana con protagonisti piatti con le rane, ma anche altre proposte culinarie della tradizione, accompagnati da selezioni di birra e vino, i concerti, il ballo e la pesca di beneficenza. Attesa venerdì 24 alle 22 la tribute band dei Queen, i Toys.

Uno dei punti di forza di questo ormai storico appuntamento, nel 2024 siamo alla 40esima edizione, è la differenziazione del servizio di ristorazione: da un lato la modalità della cena più “classica” da sagra; dall’altro un’area riservata, con un servizio più simile a un ristorante per godersi la serata con più agio e tranquillità senza preoccuparsi della coda alle casse (e per questo è necessaria la prenotazione). Il menù in entrambi i casi è lo stesso, con le rane a far da padrone: ravioli di rana al burro e salvia, risotto alla polpa di rana, rane “imperiali” in umido e rane fritte. Non mancano però i classici primi, secondi e contorni della tradizione per accontentare anche i palati meno arditi.

Sul piano dell’intrattenimento, questo secondo e ultimo weekend vedrà protagonista sempre la musica, con i Toys, che trasporteranno il pubblico nelle atmosfere rock e nostalgiche dei Queen (venerdì 24 maggio), e poi con Marco e il Clan (giovedì 23), Frank David (sabato 25) e Renzo Biondi (domenica 26). Attorno alla pista da ballo, dove appassionati e non potranno divertirsi ed esibirsi, sarà possibile godersi lo spettacolo in prima fila. Non può mancare naturalmente la speciale pesca di beneficenza, i cui proventi saranno destinati alle associazioni del territorio. Nel 2023 sono state fatte donazioni all’asilo e a diverse associazioni del territorio, tra cui l’Avis di Conegliano e la Pro Loco, oltre all’acquisto di buoni spesa per le famiglie in difficoltà del comune di Santa Lucia di Piave. Apertura stand enogastronomici: giovedì e venerdì dalle 19.30, sabato e domenica dalle 19.

Prenotazioni su www.festadellerane.com/prenotazioni