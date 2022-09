Villorba, torna la Festa dello sport dopo lo stop causa Covid

La Festa dello Sport di Villorba tornerà sabato 1 e domenica 2 ottobre con un programma di svolgimento collaudato ed uno inedito. Quello collaudato si svolgerà sabato 1º ottobre negli impianti sportivi di via Marconi a Catena di Villorba, con inizio alle ore 14:00 e termine alle ore 19:00. Quello inedito comincerà alle ore 9:30 di domenica 2 ottobre con la partenza della prima edizione della “Falcata di Villorba”, una passeggiata e corsa tra strade bianche e vigneti della campagna.

Il commento

«La Festa dello Sport - ricordano Francesco Soligo, sindaco di Villorba ed Egidio Barbon, assessore allo sport - è un evento tra i più attesi del territorio e dopo lo stop a causa del Covid ritorna a coinvolgere le associazioni sportive con lo scopo di promuovere lo sport in tutte le sue sfaccettature. Gli atleti del settore giovanile sotto i 18 anni che qui praticano sport con le diverse società presenti nel territorio sono oltre duemila e di questi circa la metà risiede nel Comune. A loro disposizione ci sono ben 16 impianti sportivi».

Il programma

Il motto della Festa dello Sport, aperta ai giovani e alle loro famiglie, rimane Scegli lo sport che più ti piace e provalo. Il programma prevede che negli impianti sportivi adiacenti al Palaverde in via Marconi, si cominci sabato 1 ottobre alle ore 14 con la sfilata della Banda Comunale “A. Gagno” di Villorba e degli atleti che rappresentano le diverse discipline sportive delle 30 associazioni presenti. Quindi dalle ore 15 tutti coloro che parteciperanno alla Festa dello Sport avranno accesso alle isole informative attrezzate e predisposte dalle singole associazioni e potranno provare le differenti discipline con l’ausilio di educatori e tecnici, dando l’opportunità ai giovani e non ai genitori di scegliere, giocando, lo sport che a loro più piace. Alle ore 19, al termine della manifestazione è previsto un ristoro.

Domenica 2 ottobre, evento inedito, ci sarà invece la possibilità di partecipare alla prima edizione della “Falcata di Villorba”, una manifestazione ludico motoria a portata di tutti con due percorsi, uno di 5,6 km adatto alla passeggiata e uno di 10,6 km, perfetto per la corsa. L’evento è organizzato Dall’ASD R4C in collaborazione con il Comune e il supporto dell’Atletica Villorba. Il punto di partenza e di ritrovo (aperto dalle ore 7:30 per chi desidera iscriversi sul posto, lo start alle ore 9:30) è in via Caseggiato a Villorba. La quota di partecipazione di 5 euro sarà interamente devoluta alle scuole d’infanzia paritarie del Comune di Villorba.