Festa della donna, la solidarietà arriva anche in una casa di riposo a Maserada

La festa della donna ha il sapore della solidarietà presso la Residenza Tre Carpini di Orpea Italia a Maserada Sul Piave. In occasione dell’8 marzo gli ospiti della rsa hanno consegnato all'amministrazione comunale, che intercederà con la protezione civile locale, abiti e oggetti di prima necessità da far recapitare al popolo ucraino duramente colpito dal conflitto con la Russia. Sono tanti infatti gli anziani ospiti che, avendo vissuto in prima persona la paura e la tragedia della guerra, si sono sentiti particolarmente vicini alla popolazione ucraina e hanno voluto dare un aiuto concreto a chi oggi, a distanza di quasi 80 anni, vive la stessa drammatica situazione.

Per l’occasione hanno fatto visita alla residenza il Vicesindaco di Maserada sul Piave Antonella Pellizzari e l'Assessore alle politiche ambientali Ketty Pattaro. Terminata la raccolta tutti i residenti hanno festeggiato insieme scambiandosi biglietti di auguri a tema confezionati dagli ospiti con l’aiuto degli educatori e della psicologa durante laboratori manuali e di raccolta di poesie delle grandi scrittrici italiane della storia.

La festa è terminata con un pranzo speciale che ha avuto come protagonista il fiore simbolo della ricorrenza dedicata alle donne e il suo allegro colore giallo: risotto mimosa mantecato allo stracchino e topping di rape, seppioline nel loro guazzetto e polentina gentile, crema catalana alla cannella con cuoricini di cioccolato e fragole.