Festa della mamma in casa di riposo: «Dopo due anni ritorno alla normalità»

Giornata di allegria nella residenza per anziani "San Giuseppe" di Follina, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Per la Giornata della mamma sono state addobbate le stanze della struttura con le decorazioni preparate direttamente dagli ospiti.

«Le stringenti regole anti-Covid hanno proibito per lungo tempo ai figli di far visita ai loro genitori ricoverati in struttura - dichiara Gianmarco Comazzetto, direttore della casa di riposo -. Anche se continuando a prestare la massima attenzione, quest’anno possiamo festeggiare in maniera più rilassata. Per gli ospiti è un vero toccasana: nella nostra struttura abbiamo molte madri e nonne, che si sentiranno uniche e apprezzate in questo giorno speciale». Grazie al servizio di animazione, domenica 8 maggio si trasformerà in un giorno di divertimento, ma anche di commozione, all’insegna dei ricordi di tutta una vita. Non mancheranno la presenza di vecchie fotografie e attimi di condivisione per raccontare la memoria di un tempo passato, un momento familiare felice, un attimo di dolcezza. «Sono certo che sarà un evento che porterà molta gioia sia alle madri che ai figli - conclude Mario Modolo, direttore del gruppo Sereni Orizzonti -. Mai come oggi ci si rende conto che i momenti più semplici, quelli passati in compagnia, sono la vera ricchezza della nostra vita». La residenza ‘San Giuseppe’ di Follina può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.