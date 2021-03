Festa del papà al Centro Sartor: per gli ospiti arrivano i video di auguri dei figli

Festa del Papà al Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor. Dato che la zona rossa non consente le visite agli ospiti, in attesa della ripresa degli incontri nella Stanza degli Abbracci, al Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto non si è voluto rinunciare alle celebrazioni del 19 marzo. Ecco allora l’idea di chiedere a tutti i figli e le figlie un videomessaggio che, oggi, è stato trasmesso nel cubo multimediale situato proprio in mezzo alla stanza. I papà anziani ospiti della struttura hanno dunque potuto godere dei messaggi inviati dai propri cari, rendendo la propria giornata speciale. E a fine mattinata, è arrivata anche la messa con la benedizione di Don Paolo.

“Come già fatto per la Festa della Donna, abbiamo voluto regalare una giornata speciale anche a tutti i papà che sono ospiti nella nostra struttura – spiega il presidente del Sartor, Maurizio Trento – purtroppo finchè siamo in zona rossa le visite non sono consentite, neppure tramite la nostra Stanza degli Abrracci. Al suo interno però c’è il cubo multimediale, un maxischermo sul quale solitamente trasmettiamo immagini rilassanti ed emozionali per favorire la serenità di chi la vive quotidianamente. Questa volta, abbiamo chiesto ai famigliari di mandare video messaggi di auguri per i loro papà e il risultato è stato davvero emozionante!”.