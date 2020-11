Festa del radicchio di Spresiano: taglio del nastro in streaming

La tradizionale Festa del radicchio di Spresiano non ha voluto rinunciare alla sua quarta edizione, nonostante l'emergenza Covid ancora in corso. Quest'anno la manifestazione ha cambiato veste e si è spostata in diretta aprendo la 15esima edizione della rassegna "Fiori d'Inverno - Radicchio di Treviso e Castelfranco".

Luca Pinzi ha presentato la cerimonia di inaugurazione insieme agli interventi del sindaco Marco Della Pietra, di Giovanna Delazzari assessore alle Attività produttive di Spresiano, Federico Caner, assessore all'Agricoltura e al Turismo Regione del Veneto, Fabio Corazzin presidente della Pro Loco di Spresiano, Massimo Lunardi, consigliere Pro Loco Unpli Treviso e referente della rassegna Fiori d'Inverno - Radicchio di Treviso e Castelfranco. Natalino Salvati, presidente della Strada del Radicchio e infine chef Gilberto Rossi titolare del Pepenero. «E' stato primo taglio del nastro virtuale al Mondo» ha scherzato il sindaco Della Pietra dopo l'inaugurazione. Nel pomeriggio di domenica 29 novembre, la giornata inaugurale si è conclusa con l'escursione naturalistica alla scoperta del Piave. Una camminata di 4 chilometri su prenotazione obbligatoria per dare il via anche "in presenza" alla nuova Festa del radicchio di Spresiano.

