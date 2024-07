Festalonga torna per tre venerdì di fila: spettacoli e negozi aperti fino alle 23

Tre serate con negozi aperti fino alle 23, spettacoli, musica, artisti di strada e animazione per bambini: Festalonga è pronta ad animare il centro storico di Conegliano nei primi tre venerdì di luglio: 5, 12 e 19. Martedì mattina l'evento è stato presentato in municipio dal sindaco Fabio Chies, dall'assessore al commercio Yuri Dario e da Patrizia Loberto, presidente dell'associazione "Conegliano in Cima".

«Festalonga è l'evento che aspettiamo ogni estate ormai da 27 anni e che crea un trinomio perfetto tra bella stagione, commercio e festa» le parole del sindaco Fabio Chies. L'evento è organizzato e promosso da "Conegliano in Cima" e dal Comune, insieme ad Ascom, Confartigianato, con il supporto di diverse associazioni locali (Ideazione, Contrada Granda, Corte delle Rose, Ludolandia, INtart, La Chiave di Sophia, Logos Eventi) e vari sponsor. Come nel 2023 il Comune ha destinato un contributo economico di 4mila euro per coprire le spese della manifestazione. La prima serata di Festalonga coinciderà con la Conegliano Beach che prevede un concerto ad accesso chiuso sulla scalinata degli Alpini. L'appuntamento con il dj Alex-B in piazza Cima verrà dunque recuperato il 26 luglio. Ci saranno eventi che si svolgeranno in corso Vittorio Emanuele e corso Mazzini, ma nei due venerdì successivi avranno luogo anche in altri spazi del centro, dalla Gradinata degli Alpini a piazza Cima. Il prossimo anno il Comune punta ad estenderku anche ad altre strade nel cuore della città.

Parcheggi gratis per i saldi

L'amministrazione si è anche impegnata per favorire l'accesso in centro rendendo liberi molti parcheggi a pagamento in diverse vie adiacenti nel pomeriggio di sabato, in occasione della prima giornata dei saldi. L'intesa tra Comune e commercianti del centro sembra dunque pienamente ritrovata.