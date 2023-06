Festival Cultura Liberata, possibili rallentamenti alla viabilità nel weekend

Nel fine settimana dal 16 al 18 giugno il traffico in centro a Conegliano subirà una serie di modifiche per il Festival Cultura Liberata in programma da venerdì a domenica. Previsti visitatori anche da fuori provincia, con rischio che i parcheggi gratuiti nei parcheggi in Via Pittoni e in Piazzale del Ruio vengano letteralmente presi d'assalto.

Nei parcheggi lungo via Mazzini, come da norma, cesserà l'obbligo di pagamento nei giorni feriali dalle ore 20 e per tutta la giornata di domenica 18 giugno. Inoltre, come da precedente direttiva, a causa dei lavori al ponte di San Martino risulta modificata la viabilità per i veicoli provenienti da corso Mazzini che potranno effettuare inversione di marcia in piazza IV Novembre con obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da via XI Febbraio. La Ztl in via XX Settembre non sarà estesa, ma saranno possibili rallentamenti per i residenti causa pedoni che da Piazza Cima (occupata da gazebo) si sposteranno nelle varie sedi degli eventi.