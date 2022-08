Festival innovazione scolastica: il ministro Bianchi torna a Valdobbiadene

Il Festival nazionale dell'innovazione scolastica incontra gli amministratori locali d’Italia. È la novità più rilevante della seconda edizione della rassegna, in programma a Valdobbiadene dal 2 al 4 settembre 2022.

La tavola rotonda, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Valdobbiadene, sarà l’occasione per riflettere intorno al tema “Un’aula grande come la città. Il Service Learning: quando il territorio diventa luogo di apprendimento”. Parteciperanno sindaci e assessori di varie località del Paese che porteranno esperienze e progetti messi in campo con successo sul loro territorio. «Siamo davvero onorati - spiega Alberto Raffaelli, preside dell’Istituto di Ristorazione ‘Dieffe’ di Valdobbiadene, ideatore e organizzatore del FIS nazionale - che il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, su invito dall'assessore regionale Elena Donazzan, per la seconda volta abbia scelto di salutare l'avvio del nuovo Anno Scolastico partecipando al Festival promosso dalle Scuole di Valdobbiadene, Dieffe e ISISS Verdi. C'è una grande creatività e passione in molti dirigenti e docenti delle scuole italiane e di pari passo vi è un crescente interesse da parte di molte amministrazioni locali ad aiutare i processi scolastici ed educativi. È questo che il Festival vuol evidenziare, mettendo in mostra il meglio delle esperienze innovative in atto».

«Nel corso degli ultimi due anni - afferma il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese - è cresciuta la consapevolezza che gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado costituiscono il primo grande patrimonio di una città e di un territorio. L’emergenza sanitaria ha portato molte amministrazioni ad attuare scelte e strategie per sostenere la scuola nel suo compito di educare alla socialità e alla crescita della persona. È pertanto importante confrontarsi e condividere gli sforzi fatti per riuscire meglio a rispondere alle nuove esigenze che arrivano dalla parte più giovane della cittadinanza”. Prosegue l’assessore all’istruzione di Valdobbiadene, Martina Bertelle: “Negli ultimi tempi si sono sviluppate interessanti alleanze tra scuole e istituzioni territoriali per realizzare nuovi itinerari di apprendimento. La città insomma diventa scuola, l’educazione esce dalle mura scolastiche e trova il suo ambito nel territorio: musei, biblioteche, teatri, parchi, si trasformano così in una grande risorsa di apprendimento, di scambio, invenzione e sperimentazione». Alla tavola rotonda, in qualità di esperti, sono attesi: Giorgio Vittadini (professore ordinario di Statistica all’Università Milano Bicocca, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, tra gli organizzatori del Meeting di Rimini, autore di numerosi saggi su temi socio-economici, welfare, impresa sociale e capitale umano), Elena Ugolini (Rettrice delle Scuole ‘Malpighi’ di Bologna, già sottosegretario all’Istruzione nel governo Monti) e Luigi Ballerini (presidente del Comitato Scientifico del FIS, medico, esperto di educazione e scrittore per ragazzi). Introdurrà il tema, Elena Donazzan, assessore all’Istruzione e Formazione della Regione Veneto. Le conclusioni sono affidate al ministro Patrizio Bianchi. Gli amministratori locali, insieme a docenti e dirigenti scolastici che parteciperanno alle giornate del Festival di sabato e domenica saranno ospitati presso le strutture ricettive del territorio. «Quest’anno - aggiunge Alberto Raffaelli - abbiamo prenotato più di duecento stanze in alberghi, locande, agriturismo e B&B sparsi sulle Colline Unesco, da Valdobbiadene a Follina».

I lavori del Festival nazionale dell’Innovazione Scolastica 2022 si apriranno sabato mattina e si concluderanno domenica. Le sessioni si svolgeranno presso l’Isiss ‘Verdi’ di Valdobbiadene. Trenta le scuole, di ogni ordine e grado, provenienti da tutta Italia, che presenteranno progetti maturati ‘dal basso ed esperienze di innovazione dando vita ad una straordinaria panoramica sul bello della nostra scuola. Alcuni esempi? “#6FUORI! spazi flessibili per scuole del nuovo mondo” o “La matematica del contagio: modelli epidemiologici come strumento di cittadinanza scientifica ... Contagiamoci di spirito di squadra!”, o ancora “Dal parco letterario al Sant’Ippolito urban virtual treck: come il service learning abbia permesso di realizzare un percorso turistico culturale reale e virtuale”. Ma c’è pure il progetto del bazar linguistico, della scuola-museo, della classe-orchestra. Tre i temi dei progetti 2022: “La didattica come luogo di socialità e di edificazione della persona in un’ottica di sostenibilità, ecologia ed educazione civica”; “Il lavoro come metodo educativo e formativo: non solo imparare in vista di un lavoro, ma il lavoro come ambito in cui imparare”; “Tutti presenti: percorsi scolastici innovativi di contrasto alla dispersione scolastica anche in una dimensione di superamento dello schema classe”. Nessuna competizione. Il Festival poggia sul valore della collaborazione diffusa e generosa e dà voce alla scuola, a chi la vive e la ama, connettendo le esperienze positive e stimolando la sperimentazione, attraverso creatività e la passione. La sua mission è fare della scuola un luogo sempre più inclusivo.