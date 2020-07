"Festival dei Festival": in arrivo quattro giorni di spettacoli per tutti i gusti

Quattro serate di teatro, musica, reading, proiezioni e live painting: è il "Festival dei Festival", in programma dal 30 luglio al 2 agosto 2020 in Piazza Rinaldi a Treviso. L’iniziativa coinvolge 11 festival della rete Treviso Festival ed è supportata dal Comune di Treviso nell’ambito dell’Estate Incantata. Nata su proposta dell’assessorato, sarà una vera e propria vetrina dei principali festival culturali trevigiani che metteranno in mostra una parte del proprio repertorio. L’iniziativa vedrà in scena i festival Robe Da Mati, VivaVoce International A Capella Festival, Treviso Creativity Week, StatisticAll, Treviso Suona Jazz, Treviso Comic Book Festival, Fiera4passi, Sole Luna Festival, L’arsenale Nuova Musica a Treviso, Q.Pido, CartaCarbone Festival e la collaborazione di Cineforum Labirinto e TRA. Tutte le serate avranno ingresso gratuito, con capienza limitata e totale rispetto delle normative anti-covid.

Il programma? Si comincia giovedì 30 luglio alle 18.30 con l’inaugurazione ufficiale, poi alle 19 il “Conciorto”, spettacolo musicale di Biagio Biagini e Gian Luigi Carlone curato da Robe da Mati, a chiudere la serata il gruppo vocale “Venice Vocal Jam” proposto dal VivaVoce. Venerdì 31 luglio alle 20 parte la prima caccia al tesoro organizzata dalla Treviso Creativity Week, la “rigogliosa” e alle 20.30 il concerto di musica classica con l’“Orchestra Risonanze” diretta dal M. Piergiusto Zambon a cura di StatisticAll. Segue alle 22 il concerto jazz degli “Off Brodway” a cura di Treviso Suona Jazz. Alle 24 poi la seconda caccia al tesoro, notturna, la “Gagliarda” sempre con TCW. Dalle 21 alle 23 invece, in via Roggia, i visitatori saranno accompagnati in Piazza Rinaldi dal live painting proiettato sui palazzi storici dal Treviso Comic Book Festival.

Sabato 1 agosto la Fiera4Passi porta in scena “La spremuta - Rosarno, migranti, ‘ndrangheta”, spettacolo teatrale di e con Beppe Casales alle 19.30, seguita poi dall’unione di forze tra Sole Luna, L’arsenale, Cineforum Labirinto e TRA con “Fantasmi prima di colazione”, - live painting di Michele Bernardi ed immagini sonorizzate dal vivo da Roberto Durante e Nicola Lucchese – Mudwise. A chiudere la rassegna domenica 2 agosto spazio ancora al teatro con la stand up comedy “Volevo essere Madonna” di Samantha Silvestri per Q.Pido e “Il Diario di Adamo ed Eva”, di Mark Twain, spettacolo con Vasco Mirandola e Martina Pittarello a cura di CartaCarbone Festival.

“Abbiamo colto con entusiasmo la proposta dell’assessorato e abbiamo messo in piedi un programma di 4 giorni che sarà una vera e propria vetrina per tutti i festival culturali di Treviso – spiegano dalla Rete Treviso Festival – quest’anno, dove alcuni eventi sono stati annullati, rinviati o ridotti, fare squadra è fondamentale. Vogliamo dare il nostro contributo alla rinascita della Città di Treviso dopo l’emergenza coronavirus mettendo in campo tutte le nostre energie”.

“Abbiamo voluto fortemente un ritorno dei Festival che, ogni anno, attirano visitatori con contenuti di assoluta qualità – afferma l’assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti – Ringrazio tutti i partner della Rete dei Festival che hanno accolto con entusiasmo la proposta di presentare il proprio repertorio in occasione dell’Estate incantata, rassegna che vuole rappresentare un inno alla rinascita e alla felicità dopo un periodo particolarmente difficile”.