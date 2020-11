San Biagio di Callalta, quasi completata la posa della fibra ottica

Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e Tim il territorio di San Biagio di Callalta sarà dotato di collegamenti alla rete in fibra ottica. Tim sta ultimando in queste settimane i collegamenti che porteranno nelle case e nelle aziende l’accesso a internet veloce. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da Tim con il supporto degli uffici tecnici del Comune.

L’iniziativa che conferma l’obiettivo di chiudere il digital divide in Italia, vuole dare una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle “aree bianche” del Paese per consentire ad un sempre più cittadini il ricorso allo smart working e alla didattica a distanza. Il completamento del piano di cablaggio a San Biagio di Callalta, che ha portato a 23 il numero complessivo degli armadi collegati alla fibra ottica, consente di soddisfare la crescente domanda di connettività di queste aree, anche nell’ottica di sostenere lo smart working e la didattica a distanza e proietta S. Biagio di Callalta verso il modello della Smart City. Il tutto grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment.

«In questi mesi - commenta il sindaco Alberto Cappelletto - gli studenti in dad e i lavoratori in smart working hanno dovuto fare i conti, spesso, con le problematiche dovute alla lentezza della rete internet. Ora, grazie all’investimento fatto da Tim, sarà possibile mantenere l’impegno che ci eravamo dati di dotare il nostro territorio della rete in fibra ottica che garantirà collegamenti internet ad alta velocità, consentendo così di poter sfruttare al meglio le enormi possibilità che la tecnologia ci offre. Ringrazio l’Azienda per aver risposto con celerità alle nostre istanze e il nostro personale che in queste settimane ha lavorato con sollecitudine per consentire ai tecnici di poter procedere con la posa della fibra». Le imprese potranno accedere al mondo delle soluzioni professionali, sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. La connessione ad alta velocità consente inoltre di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone, tablet e smart tv. Conclusa la posa della fibra, i cittadini potranno rivolgersi all’assistenza clienti del loro gestore per aderire all’offerta dedicata.