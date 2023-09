Fibra ottica, evento ridotto di un giorno per i funerali di Giorgio Napolitano

Il programma de Gli stati generali della fibra ottica, l’appuntamento fissato per il 25 e il 26 settembre ad H-Farm, a Treviso (località Ca’ Tron), subisce una variazione. Confermata solo la giornata di lunedì 25 settembre, con tutti i focus annunciati, mentre è stato annullato il programma di martedì 26 settembre, giornata in cui si svolgeranno i funerali di Stato del senatore a vita ed ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Prevista la partecipazione del presidente della Regione Veneto in apertura dell’evento, alle ore 11.15.

Il commento di Zaia

«Un Veneto completamente digitalizzato diventerà un modello di sviluppo nazionale. Puntiamo ad essere un esempio virtuoso, al centro dell’agenda nazionale, su un tema di grandissima attualità e prioritario per lo sviluppo del Paese: le infrastrutture digitali – annuncia il Presidente della Regione del Veneto Zaia -. La fibra ottica è l’autostrada digitale sotto le nostre città, è l’infrastruttura che ci fa viaggiare veloci nelle nostre abitazioni e nei luoghi di lavoro. A Treviso dialogheremo sulle potenzialità e l’utilizzo delle reti veloci, sui trend e sugli sviluppi futuri che ci attendono sul fronte dell’utilizzo della fibra ottica. Sarà a tutti gli effetti un grande evento di confronto in cui condivideremo soluzioni innovative per favorire lo sviluppo del Paese, sfruttando anche la fondamentale leva dei fondi del Pnrr e della Programmazione europea».