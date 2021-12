Fiera agricola a Santa Lucia di Piave: «Boom di visitatori per la prima giornata»

La 1361esima edizione della Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Santa Lucia di Piave ha preso il via sabato 11 dicembre con un ottimo successo di pubblico e tantissime iniziative.

Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Fiere di Santa Lucia, commenta: «Il primo giorno ha visto una grande affluenza di pubblico, complice anche la magnifica giornata. Visitatori attenti a tutte le innovazioni tecnologiche di qualità rappresentate dalla meccanica agricola di precisione 4.0 presenti in fiera, disciplinati per quanto riguarda le norme sanitarie anti-Covid». Domenica l'inaugurazione ufficiale con i tre presidenti provinciali di Coldiretti, Cia e Confagricoltura, e con la madrina di quest'anno, Tessa Gelisio. Molto seguite le esibizioni collaterali dei cavalli addestrati di Fieracavalli Verona e quelle dei “maghi del legno”, i Fratelli Sambugaro, che hanno eseguito dal vivo le sculture in legno che li hanno resi famosi. Altrettanto seguiti i cooking show all'interno delle antiche filande e affollati gli stand agroalimentari a km0 oltre a quelli delle eccellenze di tutta Italia. “La ripresa - conclude Nadal - non poteva presentarsi con auspici migliori. La giornata di domenica è, tradizionalmente, quella più affollata, ma a Santa Lucia, oltre alle numerose manifestazioni fieristiche, le strutture di ospitalità sono pronte a offrire le specialità gastronomiche che si tramandano da secoli, come le trippe e il polpo bollito.