Fiera agricola a Santa Lucia di Piave: «Sarà la prima edizione digitale»

«Nell'impossibilità di poter svolgere la nostra fiera, come da 1360 anni a questa parte, abbiamo voluto dare un segno di continuità e positività, creando, anche in questa circostanza, una serie articolata di eventi i quali, come da tradizione, forniscano le informazioni aggiornate sullo stato dell'arte e sull'andamento del comparto agricolo e agroalimentare del Veneto al tempo del Covid».

Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Fiere di Santa Lucia di Piave, annuncia con queste parole il programma digitale della storica fiera agricola. «Intendiamo offrire un concreto impulso programmatico per il post-Covid all'intero settore, attraverso il nostro tradizionale padiglione Agriservice (quest'anno in versione digitale), dedicato all’innovazione tecnologica e di processo in agricoltura, con sempre crescente attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e al ruolo che il comparto riveste anche nella gestione del territorio e nella sua promozione turistica». Sono stati dunque realizzati 10 video che saranno disponibili sulla pagina Facebook e sui social della Fiera all’interno di un palinsesto coincidente con le tre giornate in cui essa si sarebbe svolta. Ogni video è strutturato in un’intervista alle aziende e alle organizzazioni che hanno presentato e approfondito uno specifico tema legato all’innovazione e alla sostenibilità in agricoltura. La fruizione del video da parte del visitatore virtuale sarà completamente libera. La realizzazione dei video andrà a costituire poi una biblioteca digitale dell’innovazione e della sostenibilità in agricoltura.

Di particolare rilievo il talk-show di sabato 12 dicembre alle ore 17, intitolato “Il valore del territorio nella distintività dei prodotti alimentari”, moderato da Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24 e conduttore del programma Focus Economia, con la partecipazione di Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Fiere di Santa Lucia, Mario Pozza, presidente Camera di Commercio Treviso-Belluno Dolomiti, Marina Montedoro, presidente Associazione per il Patrimonio Unesco delle Colline per il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Stefano Masini, capo Area Ambiente e Territorio Coldiretti Nazionale, Giorgio Polegato, presidente Coldiretti Treviso e Federico Caner, assessore Agricoltura e Turismo della Regione Veneto.

Il programma

Sabato 12 dicembre 2020

Ore 10: Fiere Santa Lucia di Piave, Padiglione Agriservice. "La Fiera Internazionale dell’agricoltura di Santa Lucia sul web".

Ore 12: Condifesa, "L'innovazione in agricoltura: un impegno quotidiano" con Valerio Nadal, presidente Condifesa.

Ore 15: Terra Nostra, "Le nuove opportunità del turismo rurale". Gli agriturismi promotori del territorio.

Domenica 13 dicembre 2020

Ore 10: Condifesa, "La gestione dei rischi in agricoltura" con Filippo Codato, direttore Condifesa.Gli strumenti innovativi per le aziende.

Ore 12: Istituto ISISS G.B. Cerletti, "L'evoluzione della formazione in agraria ed enologia" con la preside Mariagrazia Morgan.

Ore 15: Coldiretti, "Le filiere innovative della Marca" con Elio Tronchin, responsabile nuove colture Coldiretti. Lo sviluppo del nocciolo.

Ore 17: Condifesa, "Le nuove tecnologie per un'agricoltura sostenibile" con Oddino Bin, Condifesa Treviso-Belluno.

Lunedì 14 dicembre 2020

Ore 10: Latteria Soligo - Lorenzo Brugnera, "Le produzioni locali prestigio della Marca".

Ore 12: Terra Nostra, "Il chilometro zero, marchio di qualità".

Ore 15: Condifesa - Fiorello Terzariol, "La ricerca e i regolamenti per la chimica in agricoltura".

Ore 17: ITS - Elia Casagrande, "Una palestra per i nuovi professionisti. La formazione superiore"