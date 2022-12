Fiera agricola Santa Lucia di Piave: +30% di visitatori rispetto al 2021

Prima giornata a livelli pre Covid per la Fiera agricola di Santa Lucia di Piave. Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Fiere di Santa Lucia traccia così il bilancio della giornata di sabato 10 dicembre.

«Oggi abbiamo registrato un incremento del 30% rispetto allo scorso anno, e domani ci aspettiamo una grande affluenza di pubblico con il taglio del nastro ufficiale alla presenza del Governatore, Luca Zaia. Abbiamo inoltre incontrato il direttore dell'importante fiera agricola slovena Agra, Boris Nicolas Erjavec, per confrontare le diverse esperienze e avviare una partnership che ha già le sue premesse nella presenza qui in Fiera, da alcuni anni, di diversi espositori sloveni». La fiera dell'innovazione agricola e della sostenibilità si è dunque aperta sempre di più allo scenario internazionale, in attesa della inaugurazione ufficiale che si terrà domani alle ore 10.30 (e non alle 11 come annunciato in precedenza) presso il Campo fiera alla presenza del presidente Zaia e della madrina Elisa Silvestrin. Tra le curiosità in Fiera, il rarissimo locomobile a vapore del 1911 per la trebbiatura del frumento modello Marshall, esempio della prima rivoluzione industriale in agricoltura. La macchina è esposta da Roberto Zorzi di Silea al Campo fiera insieme a molte attrezzature d'epoca perfettamente funzionanti.