Fiera dell'artigianato in Piazza dei Signori

All’interno del più ampio ciclo di iniziative dedicate all’artigianato a Treviso, a partire da domani - sabato 16 ottobre - e per l’intero weekend, Piazza dei Signori ospita la Fiera dell’Artigianato, manifestazione organizzata da Confartigianato Imprese Treviso, insieme al Circolo comunale degli Artigiani di Treviso, con il patrocinio della Città di Treviso e la partnership di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia. L’evento ripopola il centro storico con le aziende artigiane in questo periodo post Covid, con lo scopo di valorizzare le produzioni artigiane trevigiane e promuovere le aziende. I sedici gazebi allestiti in piazza dei Signori ospiteranno diverse realtà del territorio, appartenenti ai più differenti settori.

Oltre allo stand istituzionale di Confartigianato Imprese Treviso, infatti, saranno presenti aziende che vanno dal settore alimentare agli impiantisti, dalla moda alla falegnameria alla metalmeccanica: Bovo Srl, macchinari e accessori per gelaterie; DB System F.lli De Benedetti Snc; Falegnameria Artigiana F.lli Sartorato Snc; FDESTEEL Srl, ferro d’èlite; FMR Srl Serramenti; Franchino Giorgio, riparazione elettrodomestici e climatizzazione; Giordano Tecnocalor Srl, partner BAXI; Gusti di Sicilia di Contrino Diego; Maglificio Girardi Felicita; Marya by Alma Srl; Morgana Srl, birra col fondo; Rossetton by Baldin Valerio; Stilissimo di Berton Raffaella. Oltre agli stand, nel temporary store di piazza dei Signori - nel quale Confartigianato Imprese Treviso da qualche settimana sta ospitando varie aziende locali - in questi giorni ha un punto d'appoggio CartaCarbone Festival, il festival letterario trevigiano, arrivato alla sua ottava edizione, quest'anno dedicato ad "Autobiografia e dintorni". La mostra-mercato dell'Artigianato sarà inaugurata alle ore 11.00 di sabato 16 ottobre e terminerà alle ore 19 di domenica 17 ottobre. In accordo con le ultime normative anti-contagio contro il Covid-19, si raccomanda, nonostante la manifestazione sia organizzata all’aperto, di utilizzare correttamente la mascherina, di igienizzare spesso le mani e di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Sarà necessario inoltre essere in possesso di Green Pass.

“Con la fiera abbiamo voluto dare una nuova opportunità alle imprese artigiane, in continuità con quanto si faceva anche prima della pandemia, per far conoscere l'artigianato di qualità, il suo valore, le sue creazioni, i suoi servizi” - ha commentato il presidente di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan. “Anche questa nostra terza iniziativa, infatti, pone al centro l’artigianato del nostro territorio. Prima, con l’apertura del Temporary Store qui in Piazza dei Signori; la scorsa settimana con l'inaugurazione della Mostra dell’Artigianato Artistico trevigiano d’eccellenza; oggi, con questa due giorni che porta le nostre aziende in piazza. La prossima settimana con due convegni tematici: martedì 19 ottobre su 'Artigianato & innovazione', giovedì 21 ottobre su 'Il rapporto banca-imprese: cambiamenti in atto'. Grazie ancora una volta a Comune e CentroMarca Banca che sono sempre al nostro fianco”. Così il sindaco di Treviso Mario Conte: "Sosteniamo con grande entusiasmo le iniziative promosse per l’autunno da Confartigianato Imprese Treviso, che testimoniano la vivacità dell’artigianato trevigiano e la voglia di far conoscere prodotti fedeli alla tradizione di eccellenza, ma caratterizzati altresì da elementi di novità dal punto di vista della sostenibilità ambientale, della selezione delle materie prime e dell’utilizzo delle nuove tecnologie. Piazza dei Signori, cuore pulsante della nostra città, diventa dunque una vetrina d’eccezione per le nostre aziende. Ben vengano, inoltre, i convegni tematici, occasioni importanti di confronto e di arricchimento professionale".

"CentroMarca Banca - commenta il presidente di CMB, Tiziano Cenedese – è una cooperativa, con finalità di sostegno del territorio attraverso le proprie risorse, che garantisce un dialogo costante con il tessuto imprenditoriale e asseconda le necessità per fornire un efficiente servizio ai soci e alla comunità”. "Per sviluppare e risollevare l’economia locale è fondamentale favorire manifestazioni come la Fiera dell'Artigianato, un'iniziativa sinergica che consente alle realtà territoriali di rilanciare la propria attività" - conclude Claudio Alessandrini, direttore generale di CentroMarca Banca.