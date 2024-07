Fiera di Bergamo, nuovo sistema parcheggi realizzato da Came: 6500 accessi

Durante gli eventi della Fiera di Bergamo, centro polivalente gestito da Promoberg progettato per ospitare manifestazioni fieristiche e grandi eventi di ogni genere e attività congressuali, in media transitano per il parcheggio prospicente al complesso 6.500 vetture ad evento. Questo è possibile grazie al nuovo impianto di gestione degli accessi in entrata e uscita di Came, realtà Made in Italy leader a livello mondiale nel settore delle soluzioni integrate pensate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali. La realizzazione dell’impianto automatizzato ha beneficiato di un significativo contributo regionale, frutto della partecipazione di Promoberg al bando messo in campo da Regione Lombardia per il rilancio dei quartieri fieristici lombardi.

Il parcheggio, originariamente, era gestito manualmente da operatori e non prevedeva nessun sistema di gestione automatica degli ingressi e della sosta. L’obiettivo dell’intervento è stato quindi quello di dotare la struttura di un’area parcheggio automatizzata, comprensiva di 2.800 posti auto per garantire maggior efficienza e velocità nella gestione degli ingressi e delle uscite durante gli eventi fieristici. Grazie al sistema PKE di CAME è ora possibile il pagamento rapido e digitale sia ai varchi di uscita dotati di sistema Telepass, lettore targa, lettore QR code per il ticket d’ingresso, lettore di prossimità RFID e lettore di carta di credito/debito (POS) con NFC, sia presso le casse automatiche (in grado di restituire il resto sia in moneta sia in banconote), per un’esperienza di pagamento veloce, agevole, cashless e contactless in ogni situazione. Per una maggior efficienza nella gestione dei flussi di entrata e uscita, infine, il parcheggio è stato dotato, presso i sette varchi di accesso (4 in entrata e 3 in uscita), di altrettante barriere automatiche veloci brushless GARD PX, ideali in contesti come quello fieristico in cui c’è bisogno di gestire in maniera rapida grandi flussi di veicoli in brevi periodi di tempo, come ad esempio alla mattina presto all’apertura degli eventi o al pomeriggio per la chiusura e l’uscita di tutti i visitatori e operatori.

Il commento

«Oggi le sfide nel mercato della mobilità passano per l’integrazione delle tecnologie, l’interoperabilità e la capacità di interfacciarsi con un ecosistema digitale in continua evoluzione - conclude Paolo Marini, direttore generale di Came Italia - Tutte esigenze proprie anche del parcheggio di Fiera Bergamo che aveva necessità, per l’appunto, di rendersi più automatizzato, connesso e in linea con le esigenze di alto afflusso di un polo fieristico e degli automobilisti sempre più alla ricerca di metodi di pagamento veloci, smart e cashless. Per questo abbiamo messo in campo tutta l’esperienza del team Progetto Spazi di CAME Italia che ha affiancato il progetto dalla fase di progettazione a quella esecutiva».