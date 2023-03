Fiera di Bessica, in migliaia per la 44esima edizione

Fine settimana da incorniciare per la 44esima edizione della Fiera di Bessica, storica manifestazione dedicata al vivaismo e alle piante ornamentali realizzata grazie al contributo di: Regione Veneto, Provincia di Treviso e Comune di Loria, insieme a Coldiretti Treviso e Comune di Valdobbiadene con cui Loria è gemellata in occasione della Fiera di San Gregorio.

Ad inaugurare la manifestazione, davanti a migliaia di presenti, il Governatore del Veneto Luca Zaia e l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner. «Le fiere senza popolo non sono fiere» ha detto il presidente del Veneto al momento del taglio del nastro. Il comitato organizzativo della Fiera di Bessica, composto da otto volontari, si adopera per mesi alla realizzazione dell’evento. Due giorni di incontri ed eventi all'insegna della musica di Radio Peterpan e dei tantissimi espositori arrivati in paese. Le due splendide giornate di sole tra sabato e domenica hanno fatto il resto regalando un weekend perfetto alla manifestazione.