Antica Fiera di Godega al via: «Un’emozione ripartire»

«Un’emozione ripartire» scandiscono all’unisono il sindaco di Godega di Sant’Urbano Paola Guzzo e l’assessore all’Antica Fiera di Godega e all’agricoltura Paolo Attemandi.

Sabato 9 aprile si apre l’edizione 2022 dell’Antica Fiera di Godega, l’ultracentenario evento fieristico (un documento conservato nell’Archivio di Stato di Venezia attesta il mercato di Godega nella prima domenica di marzo fin dal 1343) dedicato al mondo dell’agricoltura in programma negli spazi di Godega Fiere (circa 40mila i metri quadrati espositivi) che, per la prima volta, si svolge ad aprile e torna dopo due anni di stop imposti dalla pandemia.

«Una ripartenza molto sentita da tutti i cittadini di Godega di Sant’Urbano e da noi amministratori – conferma l’assessore Attemandi -, un ritorno della fiera, per la prima volta con il titolo di “fiera internazionale”, come ai tempi pre-pandemia con il parco divertimenti, le bancarelle lungo la statale e l’area accessibili a tutti, senza alcuna limitazione. Ancora una volta l’ingresso sarà gratuito, tutti e tre i giorni, per dare modo a tutti di vivere questo appuntamento fieristico con cui da sempre ci siamo fatti conoscere in tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, sancendo un importante legame con il mondo agricolo. Organizzare quest’anno la fiera è stato più duro del passato, ma è importante per tutti poter rivivere momenti di normalità: per questo siamo molto emozionati».

L’Antica Fiera di Godega 2022 scandirà le giornate di sabato (9-19.30), domenica (8.30-19.30) e lunedì (8-17.30). Saranno presenti oltre 150 espositori di macchine agricole, viticoltura, artigianato, giardinaggio, arredo casa ed energie alternative. L’ingresso alla fiera è gratuito. È richiesto il Green pass solo per l'accesso alla sala convegni (rafforzato) e per le consumazioni al chiuso al banco e al tavolo (base). La mascherina è obbligatoria solo nei luoghi al chiuso.

INAUGURAZIONE E CONVEGNO SU API. Sabato, alle 10, l’inaugurazione. Come tradizione ci sarà la sfilata delle autorità, con in testa il sindaco Paola Guzzo, il governatore del Veneto Luca Zaia e l’assessore regionale a turismo e agricoltura Federico Caner, da piazza Pozzo della Regola, vicino al municipio, fino alla fiera e qui il taglio del nastro dell’edizione 2022 “della rinascita”.

A seguire alle 12, nella sala convegni del padiglione fiera, il convegno “Gocce di miele nelle colline Unesco” organizzato da Savno e dall’Associazione per il patrimonio delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, in collaborazione con il Comune, che permetterà di riflettere sull’importanza dell’ape nell’ambiente e sul suo ruolo ecologico anche nel territorio del sito Unesco delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Dopo i saluti del sindaco di Godega di Sant’Urbano Paola Guzzo e del governatore del Veneto Luca Zaia, la tavola rotonda sarà introdotta da Marina Montedoro presidente dell’Associazione per il patrimonio delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. A seguire gli interventi del senatore Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione agricoltura e produzione agroalimentare in senato, del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, del presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, del presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino e del presidente Apat-Apicoltori in Veneto Stefano Dal Colle. Modera Fabrizio Brancoli, direttore dei quotidiani veneti del gruppo Gedi.

NOVITÀ 2022: IL SALONE DEL TURISMO LOCALE SOSTENIBILE. Il Palaingresso ospita il primo Salone del turismo locale sostenibile, offrendo una vetrina sulle potenzialità turistiche del territorio d’Alta Marca ed in particolare sul sito Unesco delle colline di Conegliano e Valdobbiadene.

«Il Salone – spiega l’assessore Attemandi - farà il punto sull’offerta turistica della nostra regione e del territorio locale, dal Cansiglio al sito Unesco delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, passando per i borghi. Sarà una vetrina sul nostro territorio, per far conoscere posti, anche vicini, che non tutti conoscono e in cui è possibile trascorre un fine settimana o una giornata. Alla tre giorni del salone collaboreranno attivamente gli studenti dell’istituto “Da Collo” - indirizzo turismo - di Conegliano».

La Regione Veneto sarà presente con uno stand con guide turistiche e materiale illustrativo. Nel salone, poi, l’associazione di promozione turistica Alpago-Cansiglio, Treviso tours (guide turistiche e accompagnatrici turistiche abilitate), Avventura italiana (team di imprese volte alla promozione e alla valorizzazione del territorio con percorsi emozionali), Confartigianato Conegliano e Unione nazionale pro loco-comitato Treviso.

SALONE TERRA NOSTRA. Fiore all’occhiello dell’Antica Fiera di Godega è il salone agroalimentare Terra Nostra. «Abbiamo deciso già da qualche anno di puntare molto sui prodotti tipici e a chilometri zero anche per aiutare quelle aziende agricole che fanno la trasformazione di ciò che producono, perché noi veneti e italiani sappiamo fare agricoltura sostenibile e i nostri prodotti sono tra i più sani e tra i più buoni che si possono trovare» afferma l’assessore Attemandi.

Sabato e lunedì show cooking e degustazioni curate da docenti e studenti dell’alberghiero “Beltrame” di Vittorio Veneto, mentre domenica degustazioni di formaggi e altri prodotti tipici.

ASINOMONDO. Tante le attività didattiche con gli asini per i bambini che l’asineria Asini di Reggio Emilia propone nella tre giorni di fiera (sabato 10.30-17, domenica 9-17 e lunedì 9-17). Nello spazio dedicato si potrà partecipare ad attività come Asini in cammino, AsinoEnigmistico, Asini in gioco, animazioni letterarie e ludoteca asinina che offrono un momento di sano svago, ma anche di conoscenza di questo quadrupede che è un animale riflessivo, attento e che pensa.

Sempre per bambini e ragazzi, dall’Antica Fiera di Godega prende avvio l’iniziativa Library and Games promossa dal Sistema Bibliotecario del Vittoriese. Sabato dalle 14 alle 19, nel padiglione azzurro, giochi di ruolo rivolti a chi ha più di 14 anni e in scatola dagli 8 anni in su grazie ai volontari delle associazioni ALLIT Associazione Ludica Ludus in Tabula di Vittorio Veneto e Adventurers League di Conegliano. Domenica, dalle 14 alle 19, giochi in scatola.

PARCHEGGI E BUS NAVETTA. Attorno all’area fieristica, grazie alla collaborazione di varie associazioni, sono state predisposte varie aree a parcheggio in cui sarà possibile lasciare la propria auto (al costo di 5 euro a mezzo) per l’intera giornata e raggiungere a piedi la fiera. Per chi invece vuole lasciare liberamente il proprio veicolo nelle zone industriali di Cordignano e di Colle Umberto è attivo domenica e lunedì un servizio di bus navetta da qui alla fiera al costo di un euro a persona a tratta.