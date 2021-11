Torna la Fiera di Santa Lucia, dall'11 al 13 dicembre

«Riprendiamo la nostra Fiera nel segno della continuità e della ripresa che con fiducia, per primi, ci hanno dimostrato i nostri espositori: infatti saranno presenti tutti i più’ grandi marchi di italiani e esteri che, già da tempo, hanno prenotato tutti i posti disponibili» dice Alberto Nadal, amministratore unico dell'Azienda speciale Santa Lucia Fiere. Dopo gli eventi a cadenza mensile che a partire dal mese di Giugno hanno animato con grande affluenza di pubblico le strutture fieristiche, dalle birre artigianali alla salute e benessere si preannuncia ora una edizione per la 1361 fiera Agricola, particolarmente ricca di seminari, workshop, anche e soprattutto, vetrina dell'agroalimentare del territorio, degustazione di piatti tipici e stagionali legati alla Fiera e tutto quanto fa spettacolo partendo dalla tradizione fino alle più avanzate innovazioni tecnologiche in agricoltura. «Da sempre -continua Nadal- la nostra filosofia consiste nell'offerta tecnologica di livello internazionale unita al confronto, all'incontro e alla formazione, per poi concludersi in una grande festa di fine anno del mondo agricolo, che nei giorni della nostra fiera trae il consuntivo dell'anno trascorso e guarda al nuovo anno con fiducia e speranza, all'insegna del principio, ormai comunemente accettato, della sostenibilità».

Non mancherà il tradizionale mercato del bestiame con le esibizioni dei cavalli né, come negli ultimi anni, la sorpresa dei grandi ospiti protagonisti dei media e dei social, con la nomina dell'”Ambasciatore perpetuo delle meraviglie del Piave”. Dopo un 2020 da dimenticare per l’economia il mondo dell’agricoltura ha voglia di ripartire e ha tutte le carte in regola per farlo. Come conclude Nadal: «l’appuntamento di dicembre a San Lucia di Piave ha ormai una risonanza nazionale e la nostra fiera è una realtà forte e consolidata oltre che punto di riferimento per tutto il mondo dell’imprenditoria agricola e non solo».

Particolare attenzione sarà data anche alla sicurezza: da quest’anno sarà possibile acquistare il biglietto online che aiuterà a prevenire assembramenti e per l'ingresso, come per tutte le manifestazioni fieristiche, sarà necessario il greenpass; ci sarà in ogni caso uno spazio per fare il tampone al momento se sprovvisti. Una ulteriore garanzia sarà determinata dagli spazi fieristici all'aperto e quindi a basso rischio che ospiteranno gran parte delle esposizioni.