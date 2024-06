Fiere della Maddalena 2024, torna in concerto Eugenio Finardi

Tornano anche quest'anno, dal 12 al 22 luglio, le Fiere della Maddalena a Oderzo: dieci giorni di appuntamenti a ingresso gratuito, con eventi che andranno dal teatro alla musica, passando alla moda e al mondo dell'enogastronomia. Il super ospite di quest'anno sarà Eugenio Finardi, gradito ritorno per Oderzo che, nel 2018, lo aveva già invitato in concerto alle Fiere. Il maltempo aveva annullato l'evento ma Finardi si era comunque esibito per pochi intimi in un mini-concerto acustico in un bar della città. Lunedì 22 luglio, in piazza Grande, l'occasione per replicare la serata di 6 anni fa. Finardi si esibirà gratis, in concerto con altri due talentuosi musicisti: Mirko Signorile e al sax Raffaele Casarano. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Palasport con ingresso fino ad esaurimento posti.

Il programma

Si inizia venerdì 12 luglio alle ore 19, con la 6ª edizione della Notte Rosa Oderzo, una corsa non competitiva a passo libero di 5 e 8 km dedicata alle donne, con partenza e arrivo in piazza Grande (novità rispetto agli anni scorsi quando la partenza era alla stazione dei treni). L'evento è organizzato dalla Lilt di Oderzo. Dalle ore 20.00 Piazza del Foro Romano Emmy dj in ‘Notte Rosa Party’.

Sabato 13 il Consorzio Pro Loco Opitergino Mottense, in collaborazione con il Comune di Oderzo, promuove l’evento ‘Raboso in Piazza’. L’iniziativa, mirata a valorizzare il caratteristico vino Raboso, permetterà ai visitatori di gustare i prodotti tipici del territorio, presso i gazebo allestiti in Piazza Grande, grazie all'impegno delle 12 Pro Loco presenti. Contemporaneamente, all’interno del padiglione coperto, si svolgeranno gli show cooking con protagonisti gli chef Marco Pesce e Fabio Dalla Riva dell’Associazione Assocuochi di Treviso. A seguire, il Consorzio Vini Venezia organizzerà una degustazione guidata da Karen Casagrande, docente Fisar della delegazione di Treviso. In caso di maltempo l'evento sarà posticipato a domenica 14 giugno

Lunedì 15 luglio grande novità di quest'anno con la consegna dei diplomi di maturità agli studenti dell'Istituto Scarpa di Oderzo che, essendo ospitati nella sede temporanea del patronato "Turroni" in attesa di una sede ufficiale, potranno festeggiare in piazza Grande il traguardo della maturità. Sarà un evento unico e che non sarà ripetuto negli anni a venire, ha tenuto a precisare la sindaca Maria Scardellato.

Martedì 16 alle ore 21 in Piazza del Foro Romano con lo spettacolo teatrale ‘La carica dei favolosi 101’ organizzato dal Gruppo Genitori Attori Scuole Oderzo.

Mercoledì 17 alle ore 21, sempre in Piazza del Foro Romano, l.d.F_71.13 in ‘Ritorno al passato”, mentre nel centro storico ci sarà l’apertura straordinaria dei negozi aderenti all’Associazione Forò fino alle ore 23. La serata promette un'esperienza di shopping davvero coinvolgente eIi visitatori potranno godere di una serie di intrattenimenti che trasformeranno l'intera zona in un vivace centro di attività e svago.

Giovedì 18 con inizio alle ore 20 l’attenzione si sposterà nel parco di Palazzo Foscolo dove Fondazione Oderzo Cultura presenta il varietà ‘all’inCirco’ della Compagnia Lannutti & Corbo inserito nel calendario della rassegna Parcoscenico.

Venerdì 19 luglio gli spettacoli entrano nel vivo in piazza Grande con la sfilata di moda Sotto le Stelle che inizierà alle ore 21. In passerella abbigliamento uomo donna, pellicceria e sposa, acconciature. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Palasport comunale.

Sabato 20 (con recupero domenica 23 in caso di maltempo): a partire dalle ore 19 fino alle ore 23 gustoso appuntamento con ‘Le vie dei gòeosèssi’, percorso eno-gastronomico, con partenza da piazza Carducci, che si snoderà lungo il centro storico di Oderzo. Si potranno degustare i salumi tradizionali dell’azienda agricola Ca’ Bosco, i mezzi rigatoni con pomodoro, salsiccia e pecorino proposti da Speronella, il tris di formaggi tipici veneti del Consorzio Casatella Trevigiana Dop, il trancio di Pizzalonga Away, gli gnocchi saporiti della Casa del Tortellino, mentre la Pasticceria Vienna delizierà tutti con un frosting al mango menta e lime e granita siciliana, per concludere in Caffetteria Meridiano con virgin colada e piña colada. Il servizio sommelier sarà curato da FISAR delegazione di Treviso.

Sempre sabato, a partire dalle ore 20 in piazza Grande (al Palasport, in caso di maltempo), si terrà la premiazione dei vincitori della 19^ edizione del concorso comunale Balcone Fiorito, iniziativa aperta a tutti i cittadini di Oderzo che mira ad incentivare la cura del verde della città attraverso l’abbellimento di balconi, davanzali, giardini e aiuole. A seguire finale della 28^ edizione del Concorso canoro Oderzo Musica d’Estate organizzato dal Coro Femminile Città di Oderzo, durante la quale si esibirà la scuola di danza Doublemind mentre, in attesa della classifica conclusiva, si potrà assistere allo spettacolo del ‘magicomio’ di Francesco Scimemi. Contemporaneamente, con inizio alle ore 20:00, in Piazza del Foro Romano, si esibirà la Banda Cittadina Turroni in ‘Note al Cinema’.

L'organizzazione della serata di domenica 21 luglio è affidata alla sezione AVIS Comunale di Oderzo che, in collaborazione con le Avis del comprensorio, presenterà Company in action, la serata più trasversale di Radio Company con le hit del momento più trasmesse da ballare e cantare tutta l'estate, in compagnia del dj Luca Pacini e del vocalist Leonardo Feltrin.

Lunedì 22 luglio gran finale con il concerto gratuito di Eugenio Finardi in piazza Grande.

Le giostre

Da venerdì 19, in piazzale Europa, tornerà anche il tradizionale parco divertimenti che si chiuderà lunedì 29 luglio con uno spettacolo piromusicale organizzato dagli operatori del luna park. Non ci saranno i fuochi d'artificio ma giochi di luce e intrattenimento musicale per chiudere le fiere senza disturbare la quiete di animali domestici e famiglie con bambini.

Il commento

Nel presentare il programma ufficiale della fiere la sindaca Maria Scardellato ha annunciato una stretta sugli eventi futuri in città: «Sarà una riorganizzazione che partirà dal mese di agosto e avrà l'obiettivo di razionalizzare gli eventi in città. Le associazioni che vorranno organizzare eventi a Oderzo dopo l'estate dovranno presentare richiesta in Comune da 90 a 120 giorni prima dell'evento (se previsto l'intervento della Commissione di vigilanza). Tempistiche che già esistevano ma che non si potranno più trasgredire - aggiunge Scardellato che sottolinea come - Il Comune abbia già stanziato 20mila euro di risorse in operai e attrezzature per l'allestimento di eventi tenutisi a Oderzo ma organizzati da associazioni esterne. I palchi saranno montati solo per eventi che prevedano più serate, per spettacoli o manifestazioni di una sola sera saranno da utilizzare le pedane così come le sagre del territorio non potranno più contare sull'aiuto degli operai del Comune».