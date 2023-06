Fiere della Maddalena 2023, dieci giorni di festa: concerto gratuito di Ron

Tornano anche quest'estate le Fiere della Maddalena a Oderzo dal 14 al 24 luglio: dieci giorni intensi di manifestazioni e spettacoli che spazieranno dal cabaret alla musica, dalla moda all’enogastronomia. Giovedì 29 giugno la presentazione del ricco calendario di appuntamenti che animerà l'estate opitergina. Quest'anno le fiere si chiuderanno con una serata in musica davvero speciale: il concerto a ingresso gratuito del cantante Ron.

Il commento

«Il programma delle Fiere della Maddalena accompagna le nostre serate estive, arricchito anche grazie alle iniziative collaterali promosse da enti ed associazioni che, cogliendo l’occasione di una vetrina prestigiosa, contribuiscono a rendere ancora più vario e articolato il cartellone degli eventi - spiega la sindaca Maria Scardellato -. Sicuri che nessuno rimarrà deluso, rivolgiamo agli Opitergini (e non solo) l’invito a partecipare e a vivere insieme i tanti palcoscenici a cielo aperto della nostra città».

Il programma

Venerdì 14 luglio l'apertura ufficiale del tradizionale parco divertimenti in Piazzale Europa. Alle ore 20 da via Garibaldi (stazione FS) partirà la 5^ edizione della Notte Rosa Oderzo, percorso cittadino notturno con arrivo in Piazza Grande, organizzato dall’Associazione Lilt di Treviso e Oderzo.

Sabato 15 luglio il Consorzio Pro Loco Opitergino Mottense, in collaborazione con il Comune di Oderzo, organizza "Raboso in Piazza", iniziativa che, oltre a valorizzare il caratteristico vino, grazie all’impegno delle Pro Loco darà modo di assaporare i prodotti tipici del territorio nei 10 gazebo dislocati in Piazza Grande. Contemporaneamente, nel padiglione coperto, si terranno incontri tematici, degustazioni guidate, e show cooking che vedrà protagonisti gli chef Renzo Giustina (Assocuochi Treviso), Alcide Candiotto e Lisa Luison (Associazione Tiramisù di Treviso). Servizio sommelier a cura di Fisar Treviso.

Martedì 18 luglio alle ore 21, in Piazza del Foro Romano, con uno spettacolo proposto dal gruppo Teatro dei genitori scuole di Oderzo dal titolo "Il favoloso giro del mondo in 80 giorni". Il periodo delle Fiere della Maddalena coincide, usualmente, con il periodo dei “saldi” che l’Associazione per la valorizzazione del Centro Commerciale Naturale ForO’ promuove ogni anno attraverso Notti magiche, serate animate, dedicate allo shopping in città, accompagnate, nell’edizione 2023, da esibizioni di danza, musicali e sportive: 8, 12 e 19 luglio le date da ricordare.

Giovedì 20 luglio l’attenzione si sposta sul Parco di Palazzo Foscolo dove Fondazione Oderzo Cultura Onlus presenta lo spettacolo "Paccottiglia deluxe - Circo Pacco" inserito nel calendario della rassegna Parcoscenico.

Venerdì 21 luglio gli spettacoli entrano nel vivo con la sfilata di moda Sotto le Stelle che inizierà alle ore 21.

Sabato 22 luglio serata particolarmente ricca di appuntamenti, dalle ore 19 fino alle 23, con ‘Le vie dei gòeosèssi’, percorso enogastronomico con partenza da Piazza Carducci. Si potranno degustare cicchetti e prodotti tipici in abbinamento ai vini del Piave, nei 9 punti del percorso che si snoderà lungo il Centro Storico di Oderzo (in caso di maltempo, rinviato alla sera successiva). Anche in questo caso, il servizio sommelier sarà curato dalla Fisar di Treviso.

Sempre sabato, a partire dalle ore 20 in Piazza Grande, si terrà la premiazione dei vincitori del concorso comunale "Balcone Fiorito", iniziativa aperta a tutti i cittadini di Oderzo che mira ad incentivare la cura del verde della città attraverso l’abbellimento di balconi, davanzali, giardini e aiuole. A seguire finale del Concorso canoro Oderzo Musica d’Estate organizzato dal Coro Città di Oderzo, durante la quale si esibirà la scuola di danza Doublemind e, in attesa della classifica conclusiva, potremmo assistere allo spettacolo di cabaret magico di Alberto Alivernini.

Domenica 23 luglio divertimento e allegria ritorneranno ancora una volta alle Fiere della Maddalena con lo spettacolo Riso fa buon sangue, organizzato da Avis Oderzo in collaborazione con le Avis del comprensorio. Sul palco si esibiranno Paolo Franceschini ‘comicista’ (“metà comico e metà ciclista”, come si definisce egli stesso), il duo i Papu, l’attore Davide Stefanato, la cantante Laura Voltan, il monologhista Maurizio Bronzini ed il cabarettista Paolo Favaro.

Lunedì 24 luglio il gran finale della manifestazione con la musica italiana d’autore: arriva infatti in Piazza Grande, con una data del suo Summer Tour, il cantautore Ron. Durante il concerto il pubblico avrà modo di ascoltare classici intramontabili del suo repertorio, ma anche celebri hit che l’artista ha scritto per molti colleghi (titoli che spaziano da “Joe Temerario”, a “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, da “Anima” a “E l’Italia che va”, da “Chissà se lo sai”, fino alla celeberrima “Una città per cantare”, passando per “Non abbiam bisogno di parole”, “Al centro della musica”, “Attenti al lupo”, “Piazza Grande”, “Cosa sarà”), oltre alle canzoni più recenti tratte dall’ultimo album ‘Sono un figlio’. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Palasport con ingresso fino ad esaurimento dei posti.