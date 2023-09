Fiere di San Luca 2023, i giostrai: «Biglietti invariati nonostante il caro bollette»

Il caro bollette ha colpito quest'anno anche le storiche Fiere di San Luca, in programma dal 6 al 22 ottobre a Treviso. Grazie all'impegno e al volere dei giostrai, però, i prezzi dei biglietti resteranno invariati rispetto all'anno scorso: da 2 a 6 euro le tariffe per una singola corsa sulle giostre (6 euro si pagheranno solo per una giostra, le altre 72 avranno prezzi di massimo 4 euro a corsa). Ad annunciarlo è Corrado Carpentieri, presidente dell'associazione Luna Park Fiere di San Luca, che, mercoledì 27 settembre, ha illustrato gli aumenti esponenziali delle bollette per l'edizione di quest'anno:

«Le Fiere di San Luca, dal 6 al 22 ottobre, consumeranno in media 2500 kilowattora (una casa ne consuma di solito 3). Per una singola giostra le bollette della corrente arriveranno a costare 4mila euro per l'intero periodo fieristico, mentre i banchetti che vendono dolciumi e frittelle spenderanno 2500 euro di corrente l'una». Tariffe che salgono ancor di più se si parla di rifiuti: per un mese di raccolta differenziata i giostrai verseranno nelle casse di Contarina un totale di 23mila euro. A fronte degli aumenti, l'associazione guidata da Carpentieri ha deciso però di non aumentare i biglietti delle singole giostre rispetto al 2022. Non solo: «Invitiamo tutti a utilizzare gli sconti comprando i biglietti dal sito ufficiale delle Fiere di San Luca dove si potrà usufruire di prezzi ridotti anche del 50% nei giorni infrasettimanali» chiude Carpentieri.

Biglietti gratis per le scuole

Oltre 120mila biglietti omaggio sono già stati distribuiti nelle scuole di Treviso e dei comuni dell'hinterland. Saranno tre le feste dedicate ai bambini, in programma dal 6 al 22 ottobre. La prima sarà il giorno dell'inaugurazione (6 ottobre) per i bambini dei comuni di Treviso e limitrofi, mercoledì 11 ottobre gli ingressi agevolati saranno solo per i bambini dei comuni limitrofi a Treviso. Mercoledì 18, infine, la giornata dello studente per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie di Treviso città. Ai ragazzi delle scuole sono dedicati anche due concorsi, uno di disegno e l'altro di poesia. Le opere degli studenti saranno esposte nel tendone Albertini dove sarà allestito lo stand enogastronomico delle Fiere di San Luca.