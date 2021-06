Fiere di Santa Lucia di Piave: si riapre con fiducia e adesioni da tutta Italia

L'entusiasmo di una ripresa annunciata e, con buone probabilità, definitiva: questo è lo spirito con cui, da venerdì 18 alle ore 15 all'intera giornata di domenica 20, Santa Lucia di Piave riapre i propri spazi fieristici con “Benessere & Bio”, tutto quanto fa salute nel nome del naturale e del biologico.

“E' beneaugurante” dice Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Fiere di Santa Lucia di Piave “che, dopo l'innaturale lockdown imposto dal covid19, diamo inizio a una corposa serie di attività fieristiche -che culmineranno con la grande Fiera agricola internazionale dell'11-12-13 dicembre prossimi- proprio all'insegna del benessere e della natura, con l'evento promosso da Silvia Bernasconi che ebbe tanto successo già lo scorso anno. La voglia di ricominciare è evidente. Il nostro calendario 2021 è ormai completo e, per quanto riguarda gli appuntamenti mensili, abbiamo addirittura dovuto rifiutare le proposte di alcuni nuovi espositori. Un calendario ricchissimo, con molte novità: ringraziamo quanti, da tutta Italia, ci hanno rinnovato la loro fiducia e siamo sicuri che il pubblico non mancherà, perché il nostro territorio è vivo e la nostra gente intende dimostrarlo”.

“Gli spazi delle ex-filande” continua Nadal “sono perfettamente attrezzati secondo le più aggiornate norme di sicurezza sanitaria, a cominciare dalla misurazione della temperatura all'ingresso e dalle distanze di sicurezza. Nel frattempo, stiamo già lavorando per la Fiera di dicembre e le idee e le suggestioni sono tante: questo è l'Anno europeo della frutta e della verdura e sempre più grande è l'interesse per gli antichi mestieri, il folklore, la civiltà contadina, così come sta crescendo il nuovo concetto di economia circolare in agricoltura che dà grande impulso alle startup e all'imprenditoria giovanile”.

Molte le proposte di “Benessere & Bio”: dai prodotti bio certificati alle discipline del benessere, dalle pietre naturali alla cura della persona, dal riciclo creativo alla casa eco e alla medicina naturale, con lo streetfood bio e vegano, l'artigianato e le novità dell'editoria specializzata. Da questa edizione si potrà inoltre esprimere liberamente la propria creatività, manualità e progettualità negli appositi Laboratori dedicati, tra l'altro, alle stagioni in cucina, i tatuaggi all'henné, l'arte di fare la pasta, la nutrizione macrobiotica... In area esterna, punto ristoro con gastronomia bio e vegana, piatti gourmet e alimentazione sana. Previste riduzioni e biglietti omaggio per i bambini e per le categorie più fragili; in ogni caso, qualsiasi biglietto d'ingresso ha validità illimitata per tutti e 3 i giorni dell'evento.