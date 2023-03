Maternità surrogata, Conte: «I sindaci dovrebbero agire con il cuore»

Continua a far discutere la condanna del Parlamento Europeo verso lo stop del Governo italiano alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali. Venerdì 31 marzo il sindaco di Treviso, Mario Conte, è tornato sull'argomento con queste parole:

«Nel momento in cui un bambino viene al mondo i suoi diritti vengono prima di qualsiasi discussione politica - ribadisce Conte -. Io sono per tutelare sempre e comunque il bambino. Sulla maternità surrogata, nel momento in cui questa pratica viene considerata legale da alcuni ordinamenti europei e c'è un bambino da registrare, credo che il cuore dei sindaci debba rispondere. Il caso di Treviso non è paragonabile a quello di Milano. Noi abbiamo registrato un figlio nato biologicamente dalla madre, senza violare alcuna legge. Come sindaco sono obbligato a rispettare le norme e quindi non registrerò figli di coppie omogenitoriali e non farò nulla che sia vietato - conclude Conte - ma resto dell'idea che prima di tutto andrebbero tutelati sempre i bambini».

Una posizione decisamente più "soft" rispetto a quella di Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore e commissario veneto di Fratelli d'Italia, che ha invece espresso parole durissime contro il Parlamento Ue: «Non trascriverò mai la registrazione di un figlio di una coppia omogenitoriale, gli uomini di Stato applicano le leggi. Quella che per il Parlamento Europeo è discriminazione, per noi è difesa dei diritti dei bambini e delle donne. La sentenza della Cassazione è chiarissima e gli uomini di Stato, dai sindaci in su, applicano la legge e non si sostituiscono ad essa. Noi difendiamo i diritti dei più piccoli: perdono diritti quando diventano merce e quando implicitamente tolleriamo il mercimonio della donna consentendo un abominio assoluto come l'utero in affitto. Maternità e bambini non sono cose che si possono vendere e comprare, come invece vorrebbe la politica demagogica dell'Europa».