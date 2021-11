Filippo Cosentino in concerto al Caffè Caffi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Filippo Cosentino ha una carriera luminosa e ampiamente riconosciuta in Italia e all’estero. È un compositore con linguaggio musicale originale e raffinato che coniuga musica contemporanea, classica e jazz con le influenze della world music fino alla scrittura per orchestra e quartetti. “È un premio biennale al quale ho scelto di partecipare presentando un brano scritto appositamente per quartetto d'archi, intitolato Circle#1 - spiega l’artista -. È ovviamente una grandissima emozione per me, da un lato perché adoro i compositori come Shostakovich, Prokofiev, Skrijabin, Stravinski, Čajkovskij, Horowitz, Mjaskovskij, Rachmaninov, Skrjabin, e dall'altra perché è una conferma del lavoro che svolgo ogni giorno componendo colonne sonore per il cinema. Sarà una bellissima occasione di confronto a livello internazionale con altri bravissimi compositori ed una emozione unica”. “È stato un bellissimo concorso, con musica contemporanea classica di ogni genere. La mia Circle#1 è una composizione per quartetto d’archi è stata suonata dal Phoenix Ensemble all'interno della Lviv Philharmonic Society”, commenta Cosentino.

Filippo Cosentino porterà in scena al Caffè Caffi brani tratti dai suoi dischi Baritune e Revoltune, in due serate uniche per melodie e ritmicità. Baritune (in programma nella serata di Giovedì 11 Novembre) è un disco che incanta con la chitarra baritona che lo pervade nei brani che si susseguono. Riconosciuto a livello internazionale come il primo italiano ad aver portato in auge l’uso di questo particolare strumento che è la chitarra baritona, è anche l’autore dell’unico manuale attualmente in circolazione per imparare a suonare questo strumento. Il metodo è su catalogo Volonté&Co. Ha partecipato ai principali festival internazionali in Europa (Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Lituania), Stati Uniti, Messico e in Cina, Hong Kong e Macau suonando nel più antico teatro asiatico. Revoltune (in concerto a Caffè Caffi Venerdì 12 Novembre) invece è una rivoluzione musicale, musica contemporanea, grunge, improvvisazione, elettronica condensate in dieci canzoni del grunge. Nirvana, Nine Inch Nails, Jeff Buckley, Radiohead, Foo Fighters e Pearl Jam riletti, riarrangiati, riscritti dalla maestria compositiva di Cosentino, riconosciuto in ambito internazionale tra i principali artisti italiani (Jazz Journal, Jazz Thing, Repubblica, Radio Rai).

Un disco emblematico in un momento così particolare per la cultura, un lavoro discografico che rimescola le carte nel recente passato artistico di Cosentino e con il quale l'artista piemontese vuole rendere omaggio all'ultimo grande movimento musicale degli anni '90. Una sorpresa sono i brani di Johnny Cash e di Britten, di cui consigliamo l'ascolto di Corpus Christi Carol con un arrangiamento che rimanda a mondi extraterrestri, un omaggio ai due grandi maestri già apprezzati dal movimento di Seattle, così come Creep dei Radiohead, un momento di vera poesia musicale. Oltre a Filippo Cosentino, nella line up del disco anche Giuseppe Di Filippo, anch'egli musicista eclettico in grado di passare con disinvoltura dalla musica contemporanea al free e rumoristica. Ogni brano un arrangiamento diverso, una miscela perfetta di elettronica, rock, algoritmi (Corpus Christi Carol è arrangiata con un algoritmo che suona in ordine casuale una serie di note che vengono predefinite da Cosentino a priori), musica contemporanea e improvvisazione. Per questo disco, Filippo Cosentino ha inventato e programmato un nuovo strumento, il Synthosium S. Live, un live recording synth e generatore di frequenze.