Malore nel sonno, papà Filippo muore a 40 anni: «Era amico di tutti»

Stroncato da un arresto cardiaco nel sonno: è morto così Filippo Esposito, 40enne originario di Minori, in provincia di Salerno, da anni residente nella Marca, a Cornuda. Una tragedia che ha suscitato enorme cordoglio sia in Campania che nella nostra provincia.

Esposito lascia la moglie Claudia Zuccarello e due figli, Riccardo e Alessandro. La tragedia è avvenuta mercoledì 1º maggio, nel giorno in cui si celebra la Festa del lavoro. «Filippo il lavoro l'ha onorato - scrive il sindaco di Minori, Andrea Reale - costruendo una splendia famiglia e facendosi sempre apprezzare per le sue doti umane e di bontà anche fuori dal suo paese natale. Ritornava spesso a Minori per Santa Trofimena, per il Venerdì Santo, con il cuore pieno di gioia e dimostrando un attaccamento fortissimo alle tradizioni e a tutto ciò che di bello si faceva in paese. Non si trovano parole per poter consolare la famiglia, a cui mi stringo affettuosamente. Sono quegli avvenimenti assurdi, che non ti spieghi, per cui non trovi una ragione. Il paese resta attonito, raggelato dalla notizia della morte di un giovane, sono ferite sanguinanti che segnano il percorso delle nostre vite». Dopo essere arrivato nella Marca, Filippo Esposito aveva trovato lavoro alla DS Smith di Cornuda. Tra le sue passioni il calcio (faceva parte del Calcio Amatori Cornuda) e la cucina (aveva lavorato al ristorante “La Beccaccia” e al 100% Pizza). In molti lo ricordano oggi come una bella persona, sempre disponibile e pronta ad aiutare il prossimo, oltre a essere un amico di tutti. Filippo lascia nel dolore la moglie Claudia, i figli Riccardo e Alessandro, la mamma Anna e il papà Mario, la sorella Raffaela, la suocera Gabriella, il cognato, i nipoti e parenti tutti. Questa sera, venerdì 3 maggio, alle ore 18, nella Chiesa Arcipretale di Cornuda, si reciterà il Santo Rosario mentre sabato mattina, 4 maggio, alle ore 9 sarà celebrato il funerale. «Ciao Filippo - conclude il sindaco Andrea Reale - dai a tutti noi la speranza della fede, il tuo sorriso risplenderà per sempre nel cielo di Cornuda e il tuo amore continuerà a brillare nel mare di Minori».