Morto nel sonno a 40 anni: la raccolta fondi per i figli sfiora i 10mila euro

È ancora grande il dolore per la scomparsa di Filippo Esposito, il padre di 40 anni mancato mercoledì scorso, 1 maggio, a causa di un malore improvviso mentre dormiva. A piangere Esposito oggi ci sono moglie e due figli. La notizia della sua morte ha scosso la comunità di Cornuda dove si era trasferito Filippo e quella di Minori (Salerno) dove l’uomo era nato. Filippo era conosciuto e benvoluto da tante persone e amici che stanno reagendo alla notizia sui social con molti messaggi di vicinanza e conforto verso la famiglia.

In queste ore un gruppo di amici ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare i figli e la moglie in questo momento difficile. «Pippo ha lasciato in tantissimi di noi un'impronta indelebile con la sua generosità, il suo animo gentile ed il suo sorriso. Ora è il momento di ricambiare, e fornire un supporto concreto ai suoi cari. Ogni donazione, per quanto piccola, sarà un tributo alla sua memoria e un gesto tangibile del nostro affetto per lui e la sua famiglia». All’appello stanno rispondendo in molti e, in soli tre giorni, sono stati donati quasi 10mila euro segno di grande partecipazione e commozione nei confronti della famiglia di Filippo. Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link.