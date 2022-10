Filippo Ganna è nella storia: suo il record dell'ora

La pista del Tissot Velodrome di Grenchen in Svizzera è diventata da qualche minuto un meraviglioso palcoscenico tricolore per fare una grande festa. Filippo Ganna conquista il record dell'ora e soprattutto il record dei record entrando nella storia del ciclismo italiano. Risultato storico il suo: con 56,792 km percorso il verbanese ha battuto il record attuale che apparteneva al britannico Dan Bigham, che a maggio ha percorso 55,548 km. Un grande pubblico presente in Svizzera che non ha fatto altro che supportarlo: Ganna ha compiuto una gara meravigliosa.

Il commento

«Grazie a tutti, - ha detto Ganna con gli occhi lucidi - all'inizio ho pensato di fare solo un metro in più del record, poi a metà mi sentivo bene le gambe e mi sono detto di provare ad andare oltre».