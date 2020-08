Muore a 15 anni per un attacco d'asma: sabato l'ultimo addio a Filippo

«Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta». Sono queste le parole scelte dai familiari per l'ultimo addio a Filippo Monego, il ragazzo di soli 15 anni mancato all'improvviso, mercoledì sera, a causa di un fatale attacco d'asma.

La data dei funerali è stata fissata per sabato 29 agosto, alle ore 9.30, nella Chiesa parrocchiale di Signoressa. Tutto il paese si stringerà intorno alla famiglia di Filippo, papà Luigino e mamma Moira sono ancora comprensibilmente sconvolti per quanto accaduto. La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 26 agosto. Filippo era in casa con i genitori, sembrava una tranquilla serata in famiglia, ma all'improvviso il giovane ha iniziato a fare sempre più fatica a respirare. I genitori hanno chiamato subito sul posto i soccorsi ma per Filippo non c'è stato nulla da fare. Affetto già in passato da lievi attacchi d'asma, nelle ultime settimane aveva fatto una visita di controllo che aveva dato esiti positivi. Nulla sembrava far presagire quanto accaduto. Oltre alla mamma e al papà, la scomparsa di Filippo lascia nel dolore anche la nonna Luciana, gli zii, cugini, parenti e amici tutti. Non fiori ma offerte ha chiesto la famiglia. Le donazioni verranno devolute al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Treviso.