Malore nella notte, il sorriso di Filippo si spegne a 47 anni

Tragedia improvvisa nella notte tra sabato 15 e domenica 16 maggio: Filippo Pizzol ha perso la vita a causa di un malore improvviso nella sua abitazione di Borgo Villa. Andato a letto dopo aver trascorso la serata mangiando una pizza in compagnia di amici, verso le 3 di notte Pizzol è stato stroncato da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato alcuna via di scampo.

Come riportato da "Qdpnews", la moglie Gloria aveva chiamato subito i soccorsi non appena si era accorta che il marito non riusciva più a respirare. Nonostante i vari tentativi di rianimazione da parte del personale del Suem 118, il 47enne non si è più ripreso. Nato a Colle Umberto, Filippo Pizzol viveva ormai da anni a Capella Maggiore insieme alla moglie e al figlioletto, non ancora maggiorenne. Molto conosciuto nel suo paese natale, lavorava nel settore dell'edilizia. Centinaia i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia, sconvolta da una tragedia davvero inaspettata. Spetterà all'autopsia, ora, chiarire l'esatta causa del decesso.