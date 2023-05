Martedì al cinema a soli tre euro, i film da vedere a Treviso e provincia

Martedì 23 maggio nelle sale di Treviso e provincia nuovo appuntamento con le proiezioni a costo ridotto della rassegna "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema" progetto pluriennale della Regione Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis. A Treviso il Multisala Edera punta sul cinema italiano proponendo, alle 17, 19.30 e 21.45, il film “Stranizza d'amuri” di Giuseppe Fiorello, film dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, in provincia di Catania.

Spostandosi in provincia, al Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto troviamo, alle 18.30 e 21.15, “Women talking - Il diritto di scegliere” (USA, 2022, 104’) di Sarah Polley. Basato sul romanzo best-seller di Miriam Toewsm l’opera porta sul grande schermo la storia di un gruppo di donne di una colonia religiosa che discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via. Il Multisala Verdi di Vittorio Veneto punta invece, alle 16.45, 19.15 e 21.20, su “Ritorno a Seoul” (Francia, Cambogia, 2022, 117’) di Davy Chou. Freddie, 25 anni, impulsiva e testarda, torna in Corea del Sud per la prima volta da quando, appena nata, è stata adottata da una coppia francese. Qui, inizia a cercare i genitori che l’hanno abbandonata. In cartellone al Multisala Cinergia di Conegliano, alle 17.20, 19.30 e 21.40, “Love again” di James C. Strouse. Mira Ray, alle prese con la perdita del suo fidanzato, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare senza sapere che il numero è stato riassegnato al nuovo telefono di lavoro di Rob Burns, un giornalista che rimane affascinato dall'onestà nei suoi meravigliosi testi confessionali. Quando gli viene assegnato il compito di scrivere un profilo della cantante Celine Dion, Rob Burns chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore. Al Cinema Cristallo di Oderzo, alle 21, scende in pista “Fast X” di Louis Leterrier, decimo film della saga di Fast & Furious. Alle 21, al Multisala Manzoni di Paese, inizia "Mon Crime - La colpevole sono io" di François Ozon. Nella Parigi degli anni Trenta, Madeleine, un’attrice giovane e bella ma priva di denaro e senza talento, viene accusata dell’omicidio di un famoso produttore. Con l’aiuto dell’amica Pauline, giovane avvocata disoccupata, viene assolta per legittima difesa. Per Madeleine comincia così una vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla. Infine, al Cinema Italia Eden di Montebelluna sono quattro le proposte di questa settimana. Alle 16.50 e 19.45 "Scordato" di Rocco Papaleo. Alle 16.55, 18.50 e 21.45 "As bestas - La terra della discordia" di Rodrigo Sorogoyen, vincitore di nove premi Goya e un César come miglior film straniero. Alle 17.20 e 19.25 inizia la proiezione di "Book Club - Il Capitolo Successivo" di Bill Holderman. Infine, alle 21.30, "Guardiani della Galassia Vol. 3" di James Gunn, capitolo conclusivo della celebre