Montebelluna e Biadene, terminata la messa in sicurezza dei due cimiteri

I due cimiteri di Montebelluna centro e Biadene cambiano volto e, in occasione della festività di Ognissanti, le nuove strutture sono state completamente rinnovate e messe in sicurezza. Sono infatti terminati i lavori straordinari di manutenzione che hanno permesso di adeguare entrambe le strutture, conservando e valorizzando il patrimonio esistente. Il cantiere è stato portato a termine da Contarina, attuale gestore del servizio cimiteriale, nell’ambito della specifica Convenzione sottoscritta dall'amministrazione comunale con il Consiglio di Bacino Priula.

I commenti

Il sindaco Adalberto Bordin spiega: «L’obiettivo di completare i lavori entro la festività di Ognissanti è stato raggiunto così che i cittadini di Montebelluna - e non solo - che vorranno fare visita ai propri cari defunti troveranno due cimiteri decisamente più funzionali e accessibili. Questo è il risultato della sinergia con Contarina al quale il Comune ha affidato la manutenzione dei cimiteri. Una scelta nata dalla consapevolezza che i campisanti, da considerare tra i più luoghi più sacri delle città, necessitavano di interventi edilizi e di abbattimento delle barriere architettoniche e dalla convinzione che i defunti ed i familiari degli stessi meritino di essere accolti in un luogo decoroso e sicuro».

Conclude l’assessore al patrimonio, Lucrezia Favaro: «A questo primo corposo e necessario intervento ne seguirà un altro altrettanto importante rispetto al quale è già in corso la progettazione e per il quale sono già stati stanziati 350mila euro. Mi riferisco al restauro della parte storica dell’ingresso del cimitero del capoluogo dove, lo ricordo, lo scorso anno si è verificato un distacco di calcinacci dal soffitto nell’area dei loculi storici, a destra e sinistra dell'ingresso principale. Sarà restaurata l’area e tutti i porticati ad est, nord ed ovest così da mettere in totale sicurezza l’accesso e la fruizione al cimitero».

Gli interventi

Nel cimitero di Biadene-Caonada gli interventi sono stati ampi e strutturali. Fondamentali le opere svolte sulla pavimentazione per garantire la massima accessibilità a tutti, comprese le persone con disabilità motorie. In questo modo sono state rimosse le barriere architettoniche presenti e sono stati realizzati nuovi percorsi interni: i vialetti sono stati pavimentati e ora hanno una larghezza di 1 metro e mezzo, che consente il passaggio in sicurezza anche di persone in carrozzina. Complessivamente sono stati pavimentati 700 metri quadrati di vialetti interni e sono anche stati sistemati gli avvallamenti nella zona sud del cimitero. Inoltre, sono stati realizzati questi ulteriori interventi:

predisposizione dei sottoservizi per la rete elettrica e votiva, prima obsoleta, con la posa di più di 500 metri di nuovi cavidotti

riqualificazione dell'area per la dispersione delle ceneri con un'area verde;

costruzione di un nuovo cinerario comune, di cui il cimitero era sprovvisto;

demolizione del deposito scoperto presente nell’area est del cimitero e riqualificazione dell’intera area con la realizzazione di un nuovo punto per l’erogazione dell’acqua e la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel camposanto di Montebelluna centro, invece, in un nuovo spazio accogliente e decoroso sono state realizzate:

un’area per la dispersione delle ceneri, dotata un impianto d'irrorazione per il dilavamento delle ceneri;

un nuovo cinerario comune che va a sostituire quello esistente, non più a norma;

due nuovi ossari comuni che affiancano quello esistente oramai saturo e di difficile accesso.

Un’importante attività di recupero del patrimonio cimiteriale, di cui l’intera cittadinanza potrà usufruire. Il costo complessivo degli interventi, previsto da progetto, è pari a 185mila euro e non graverà sulle casse dell'Amministrazione, perché viene sostenuto grazie alle risorse derivanti della gestione del servizio. Gli importi delle tariffe, oltre a coprire i costi operativi e amministrativi, consentono infatti di sostenere anche i costi per la manutenzione delle strutture cimiteriali: alcune più di altre, come Montebelluna centro e Biadene, hanno avuto bisogno di interventi importanti di messa in sicurezza, riqualificazione e ripristino del decoro.