Apre l'incrocio di Via Pastro: «Messo in sicurezza l'ingresso alla scuola»

Dopo quasi due settimane di lavori è tornata regolare la viabilità all'incrocio tra via Patsro e via Solferino in prossimità dell’ingresso alla scuola elementare "Don Lino Pellizzari". Il cantiere ha portato al rialzo della carreggiata a livello delle intersezioni per ridurre le velocità delle auto. Inoltre, sono state eliminate le barriere architettoniche all'altezza dell'attraversamento pedonale e migliorati i sotto-servizi per garantire il corretto deflusso delle acque piovane.

Il commento

«Il piano degli interventi sulla viabilità di Carità - conclude il sindaco Francesco Soligo - ora continuerà con via dei Mille che diventerà a senso unico da piazza Aldo Moro a via Pastrengo e con il riordino dell’intersezione di via Magenta sempre con via Pastrengo. Nel frattempo in via Roma (il tratto villorbese della Pontebbana) si sta completando il percorso in sicurezza per la fermata del bus e per l’accesso alla ciclabile che porta al distretto sanitario».