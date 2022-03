San Zenone, municipio riqualificato: «Presto il trasferimento degli uffici»

Sono iniziate in questi giorni le pulizie di fondo del municipio di San Zenone degli Ezzelini, sottoposto ad un importante intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico.

I lavori

Alle pulizie seguiranno le operazioni di trasloco grazie al quale progressivamente sarà svuotata la temporanea sede di Villa Rubelli usata come sede comunale in questo periodo di lavori e si popolerà la sede restaurata di via Roma. L’intervento è costato complessivamente un milione e 374mila euro. I lavori, iniziati nel dicembre 2020, sono stati eseguiti dalla ditta Mazzon di Riese Pio X e hanno riguardato da un lato la messa in sicurezza dell’edificio dal punto di vista sismico con il rinforzo dei muri portanti e delle fondamenta, dall’altro la realizzazione dei cappotti interni e la sostituzione dell’impiantistica sia di illuminazione che di riscaldamento e raffreddamento per rendere il palazzo più efficiente dal punto di vista energetico.

L'accesso verrà spostato da nord a sud riqualificandone la facciata secondo quanto concordato con la Soprintendenza, ed abbattendo così le barriere architettoniche e rendendolo più funzionale anche rispetto alla disponibilità di parcheggi nella parte meridionale e soprattutto in previsione del nuovo assetto urbanistico del centro di San Zenone degli Ezzelini, obiettivo che l'amministrazione sta portando avanti dall'inizio del proprio mandato. A tal riguardo nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità del progetto recupero area sud piazzale prospiciente la sede comunale per la nuova sistemazione e riorganizzazione degli spazi esterni.

I lavori di riqualificazione del centro dovranno completarsi, poi, con la sistemazione dell’incrocio a nord est del Municipio e per il quale il consiglio comunale ha già approvato la proposta contenuta nello studio di fattibilità commissionato da Veneto Strade allo studio tecnico Henry Zilio in risposta a quell’accordo datato ormai qualche anno che l’attuale amministrazione comunale ha voluto riprendere in mano per risolvere uno dei nodi più critici della viabilità urbana, specie con l’apertura della Spv. “Sul tema incrocio – conclude Marin – sono in stretto contatto con la vicepresidente della Regione e assessore ai lavori pubblici, Elisa De Berti, per cercare di portare a casa il risultato: quello cioè di migliorare e risolvere le criticità della viabilità del centro in quella che è una delle strade più trafficate di tutto il comprensorio e di far rispettare l’accordo firmato dai vari enti ancora nel 2012”.

I commenti

Fabio Marin, sindaco di San Zenone, commenta: «Grazie all'intervento sono stati ridefiniti gli spazi del Palazzo Municipale: al posto della biblioteca al piano inferiore sul lato sud, viene allestita la hall di ingresso e la zona accoglienza con un nuovo corpo scale ed un ascensore che permette di accedere ai due piani superiori dove sono redistribuiti gli attuali servizi. La Polizia Locale rimane nella sede attuale al piano inferiore mentre per la biblioteca sarà mantenuta in Villa Rubelli dove potrà godere di spazi funzionali e dedicati. Al terzo piano lo spazio sarà modulabile a seconda delle necessità: sarà collocato stabilmente l’ufficio del sindaco, espandibile, grazie all’installazione di due pareti manovrabili, in ufficio giunta e sala consigliare che, finalmente, troverà posto all’interno della sede comunale».

L’assessore ai lavori pubblici Filippo Tombolato conclude: «Si tratta di un progetto ambizioso che comporterà l’acquisizione, da parte del Comune, dell’area privata a sud così da poter realizzare un nuovo accesso da via Verdi ed un sistema distributivo degli stalli per circa 47 nuovi posti auto pubblici con adeguati percorsi pedonali su marciapiedi e rampe per permettere l’accesso ai portatori di handicap. Il disegno del parcheggio andrà pertanto ad inserirsi in modo integrale con la nuova piazza posizionata di fronte alla facciata sud del Municipio e progettata per essere un punto di riferimento della socialità cittadina, attrezzata per accogliere eventi e spettacoli all’aperto, un esempio di rigenerazione urbana che beneficerà di opportunità di finanziamento nazionale oltre alla possibilità di attingere alle risorse del PNRR. Il progetto prevede inoltre, un sistema di collegamento con via Roma, su aree private a Ovest del municipio e verso le aree sportive e di verde pubblico a est in attraversamento di via Marini».