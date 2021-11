Riqualificazione Piazza Tommaseo e Via Partigiani: «Fine lavori entro novembre»

Sono in dirittura d'arrivo i cantieri di riqualificazione di Piazza Tommaseo e Via Partigiani a Montebelluna, iniziati entrambi l’estate scorsa. Viste alcune problematiche venute alla luce in corso d’opera che hanno comportato maggiori lavorazioni da parte della ditta che sta eseguendo i lavori (sostituzione condotte gas, Enel e condotte acque bianche), l'Ufficio lavori pubblici e viabilità ha rimodulato il cantiere che sarà completato entro fine novembre, in tempo per l'inizio delle festività natalizie, e non più entro fine ottobre, come originariamente previsto. Sulla base della rimodulazione delle tempistiche sono previste ora le ultime due fasi di cantiere che interesseranno le aree pubbliche. Nella prima fase la parte sud ed est di Piazza Tommaseo (esclusi i marciapiedi) e via Partigiani (marciapiedi inclusi) e, infine, nella seconda fase tutta la parte centrale di Piazza Tommaseo (esclusi i marciapiedi) e la carreggiata di via Partigiani (marciapiedi esclusi).

Durante la fase 1 (attualmente in corso) sono previste le seguenti modifiche alla circolazione:

Sospeso il transito e vietata la sosta con rimozione forzata sulla zona centrale e sud di piazza Tommaseo;

Accessibile l'area a nord di piazza Tommaseo, dall’intersezione con viale della Vittoria/via Tripoli, con viabilità a senso unico in direzione ovest-est e gli stalli di sosta saranno regolamentati a disco orario dalle ore 9 alle ore 19 nei giorni feriali per un periodo di 60 minuti;

Sospeso il transito e vietata la sosta con rimozione forzata in Via Partigiani;

Mantenuta l’immissione in uscita verso via Pastro (a sinistra), regolata all’intersezione tra corso Mazzini/via Pastro/via Roma, mediante la creazione di una terza fase semaforica, attivabile mediante spire a terra, solo in caso di attestazione del veicolo in uscita.

Durante la fase 2 (attuata dalle prossime settimane) sono previste le seguenti modifiche alla circolazione: